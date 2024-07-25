Вологодский губернатор перешел на английский во время совещания. Видео
На кадрах, опубликованных вологодским губернатором, видно, как Георгию Филимонову отчитываются об итогах проведения ЕГЭ. Результаты местных выпускников на экзаменах по английскому и информатике оказались ниже, чем в среднем по России. Это вызвало недовольство главы региона, который обратился к чиновникам на иностранном языке.
«What is the difficulty with English language? What is wrong with English?.. Please, answer my question. If you don't mind, please (В чем проблема с английским языком? Что не так с английским?.. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Если вы не возражаете, пожалуйста. — РБК)», — спросил у подчиненных Филлимонов. Их ответ остался за кадром.
«Русский человек, вологжанин — это трезвый человек, это умный человек, это сильный человек, это здоровый человек», — заявил губернатор еще на одном видео.
В конце июня Филимонов на одном из городских мероприятий зачитал рэп на английском языке, а также под аплодисменты зрителей показал «вертушку» — удар ногой с разворота. Как позже пояснил глава Вологодской области, он хотел этим подчеркнуть, что «настоящий патриот России — это человек, который не замыкается в своей культуре».
Байден в обращении к нации объяснил решение выйти из президентской гонки
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова
У побережья Филиппин затонул танкер с 1,4 млн л мазута. Видео
NBC узнал о смене позиции Обамы по поддержке Харрис
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Подготовлен законопроект о биткоине в качестве резервного актива для ФРС
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной