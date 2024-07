Вологодский губернатор перешел на английский во время совещания. Видео

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов перешел на английский, когда узнал, что регион отстает в этом предмете от других по результатам ЕГЭ. Этот момент попал на видео, которое Филимонов опубликовал во «ВКонтакте»

Video

На кадрах, опубликованных вологодским губернатором, видно, как Георгию Филимонову отчитываются об итогах проведения ЕГЭ. Результаты местных выпускников на экзаменах по английскому и информатике оказались ниже, чем в среднем по России. Это вызвало недовольство главы региона, который обратился к чиновникам на иностранном языке.

«What is the difficulty with English language? What is wrong with English?.. Please, answer my question. If you don't mind, please (В чем проблема с английским языком? Что не так с английским?.. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Если вы не возражаете, пожалуйста. — РБК)», — спросил у подчиненных Филлимонов. Их ответ остался за кадром.

«Русский человек, вологжанин — это трезвый человек, это умный человек, это сильный человек, это здоровый человек», — заявил губернатор еще на одном видео.

В конце июня Филимонов на одном из городских мероприятий зачитал рэп на английском языке, а также под аплодисменты зрителей показал «вертушку» — удар ногой с разворота. Как позже пояснил глава Вологодской области, он хотел этим подчеркнуть, что «настоящий патриот России — это человек, который не замыкается в своей культуре».