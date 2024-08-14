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В «Ростехе» предложили дать отсрочку от армии выпускникам вузов в ОПК

Если молодого человека забирают в армию сразу после окончания колледжа или вуза, за время службы он забывает все, что учил, считает замгендиректора «Ростеха» Николай Волбуев. Специалисту нужно отработать хотя бы год, полагает он
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Выпускникам средних специальных учебных заведений и вузов, которые устраиваются на предприятия оборонно-промышленного комплекса, следует давать годовую отсрочку от призыва на военную службу, считает заместитель генерального директора «Ростеха» Николай Волобуев. Он сказал об этом на пленарном заседании на форуме «Армия», его слова РБК передала пресс-служба госкорпорации.

«Заканчивает молодой человек колледж или вуз и его сразу забирают на службу. Через год он возвращается, при этом все, что он учил в течение 3-5 лет, все забывается за это время. И далеко не факт, что он в принципе захочет вернуться на свое рабочее место, лояльность еще не сформирована», — отметил Волобуев.

По мнению замгендиректора «Ростеха», специалисту нужно отработать хотя бы год, чтобы у него появился интерес и «приверженность к работодателю», и была возможность применить знания, полученные на производстве.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Волобуев предлагает также ввести целевое обучение в средних специальных учебных заведениях по аналогии с высшим образованием.

Призыву на военную службу в России подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Верхнюю планку призывного возраста повысили с 1 января, ранее она составляла 27 лет.

Согласно ст. 24 закона «О воинской обязанности», отсрочку от армии предоставляют временно негодным по состоянию здоровья; студентам вузов; имеющим двух и более детей, либо ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, либо воспитывающим ребенка без матери; ухаживающим за родителями, братьями или сестрами, бабушками или дедушками и так далее.

В прошлом октябре депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект об отсрочке от армии сотрудникам, обучающимся за счет работодателя по ученическому договору. По мнению авторов, это поможет решить вопрос с нехваткой кадров в ряде отраслей

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Ростех Армия военный призыв отсрочка выпускники
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РОСТЕХ"
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