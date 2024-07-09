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Дума приняла закон об отсрочке от призыва для следователей и прокуроров

Госдума приняла закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК
Дума приняла закон в третьем чтении. Он предусматривает отсрочку от призыва на военную службу для служащих в следственных органах и подразделениях прокуратуры на весь период работы и освобождение части сотрудников от сборов
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Государственная дума 9 июля приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий распространение отсрочки от призыва на военную службу на служащих подразделений прокуратуры и следственных органов, следует из электронной базы нижней палаты.

Документ направили на рассмотрение в Совет Федерации. В случае одобрения законопроекта верхней палатой его должен будет подписать президент. Документ должен вступить в силу 1 сентября.

Законопроект в феврале в Госдуму внесло правительство. Он предусматривает внесение изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В законе предлагается прописать, что отсрочка от призыва на военную службу предоставляется в том числе гражданам, поступившим на службу в органы и организации прокуратуры, а также в следственные органы и учреждения Следственного комитета после получения ими профильного высшего образования. Отсрочка будет предоставляться на время всего периода службы в органах.

Сейчас отсрочка от призыва на военную службу предоставляется поступившим на службу в:

  • войска национальной гвардии;
  • органы внутренних дел;
  • Государственную противопожарную службу;
  • органы уголовно-исполнительной системы;
  • органы принудительного исполнения;
  • таможенные органы.

Отсрочка положена таким гражданам сразу после окончания профильных вузов этих структур при наличии у них высшего образования и специальных званий. Она предоставляется только на время службы.

Также, согласно закону, служащие следственных органов и прокуратуры, которые занимают должности, предусматривающие присвоение специальных званий и классных чинов, освобождаются от военных сборов.

Сейчас от них освобождены только сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, органов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а также Федеральной таможенной службы (ФТС).

Кроме того, сотрудников следственных органов и прокуратуры, а также таможенников будут ставить на специальный воинский учет. Особенности работы этого механизма определит правительство.

Такая норма уже действует в отношении сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Государственной противопожарной службы и структур ФСИН на должностях рядового и начальствующего состава, а также граждан, служащих в органах ФССП.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Госдума законопроект прокуратура Следственный комитет отсрочка призыв в армию
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