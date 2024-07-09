Дума приняла закон об отсрочке от призыва для следователей и прокуроров
Государственная дума 9 июля приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий распространение отсрочки от призыва на военную службу на служащих подразделений прокуратуры и следственных органов, следует из электронной базы нижней палаты.
Документ направили на рассмотрение в Совет Федерации. В случае одобрения законопроекта верхней палатой его должен будет подписать президент. Документ должен вступить в силу 1 сентября.
Законопроект в феврале в Госдуму внесло правительство. Он предусматривает внесение изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе».
В законе предлагается прописать, что отсрочка от призыва на военную службу предоставляется в том числе гражданам, поступившим на службу в органы и организации прокуратуры, а также в следственные органы и учреждения Следственного комитета после получения ими профильного высшего образования. Отсрочка будет предоставляться на время всего периода службы в органах.
Сейчас отсрочка от призыва на военную службу предоставляется поступившим на службу в:
- войска национальной гвардии;
- органы внутренних дел;
- Государственную противопожарную службу;
- органы уголовно-исполнительной системы;
- органы принудительного исполнения;
- таможенные органы.
Отсрочка положена таким гражданам сразу после окончания профильных вузов этих структур при наличии у них высшего образования и специальных званий. Она предоставляется только на время службы.
Также, согласно закону, служащие следственных органов и прокуратуры, которые занимают должности, предусматривающие присвоение специальных званий и классных чинов, освобождаются от военных сборов.
Сейчас от них освобождены только сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, органов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а также Федеральной таможенной службы (ФТС).
Кроме того, сотрудников следственных органов и прокуратуры, а также таможенников будут ставить на специальный воинский учет. Особенности работы этого механизма определит правительство.
Такая норма уже действует в отношении сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Государственной противопожарной службы и структур ФСИН на должностях рядового и начальствующего состава, а также граждан, служащих в органах ФССП.