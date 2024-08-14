В Курской области сбили четыре украинских ракеты

Около 1:30 в регионе прозвучала серия взрывов, действовал режим ракетной опасности. После атаки ВСУ в курском приграничье в области стали регулярно сбивать украинские ракеты

Средства ПВО сбили в небе над Курской областью четыре украинские ракеты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

В регионе около 1:30 была введена ракетная опасность, в Курске прозвучало более пяти взрывов, передавал корреспондент РБК. Ракетную опасность отменили в 2:50.

Помимо этого, в области действует режим опасности атака БПЛА. Аналогичный введен в соседней Воронежской области. Там, по данным губернатора Александра Гусева, сбили большое количество украинских дронов.

В ночь на 11 августа над Курской областью уничтожили 14 беспилотников и четыре ракеты «Точка-У». Обломки одной из сбитых ракет упали у многоквартирного жилого дома, там выбило стекла, сгорели несколько машин, припаркованных рядом. 15 человек пострадали, двое были в тяжелом состоянии. Никто не погиб.

С момента прорыва ВСУ границы в Курской области регион постоянно подвергается ракетным атакам украинских сил. До этого случая в Курске не было последствий после ударов ракет. «Росатом» сообщал, что обломки сбитых ракет находили на территории Курской АЭС — она находится в Курчатове, в 40 км от Курска, ближе к границе с Украиной, чем столица региона. В Суджанском, Кореневском и Беловском районах Курской области идут боестолкновения с украинскими силами.