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Авария с «Адмиралом Кузнецовым» ,  
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ВМФ получит крейсеры «Адмирал Кузнецов» и «Адмирал Нахимов» в 2024 году

Крейсеры «Адмирал Кузнецов» и «Адмирал Нахимов» вернут ВМФ в 2024 году
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Авария с «Адмиралом Кузнецовым»
Никаких изменений в сроках передачи кораблей флоту пока нет, сказал замглавы Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ после ремонта и модернизации в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев в ходе форума «Армия-2023».

«Пока никаких изменений в сроках сдачи этих кораблей флоту нет. Сроки остаются прежними — 2024 год», — сказал Королев.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте на 35-м судоремонтном заводе (филиал Центра судоремонта «Звездочка», входит в ОСК) с 2017 года. Туда он прибыл после участия в российской военной операции в Сирии. В декабре 2019 года на корабле произошел пожар. Мурманский гарнизонный военный суд установил, что причиной стали летевшие от сварки искры и окалины. Погибли два человека — командир противопожарного дивизиона БЧ-5, капитан третьего ранга Виктор Измайлов и военнослужащий-контрактник Александр Ралдугин. Еще более десяти пострадали. Общий ущерб от пожара составил 607 млн руб. В феврале этого года глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что крейсер покинул док.

В июле ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что «Адмирал Кузнецов» «находится у стенки завода, где проводятся его достройка и швартовые испытания». Он получит «абсолютно новую начинку», в том числе новую палубу с трамплином, силовую установку, кабельные трассы, систему управления взлетом и посадкой палубной авиации, навигационную систему, уточнял собеседник агентства. По его словам, ходовые испытания авианосца должны начаться весной 2024 года, государственные — осенью того же года.

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» находится на ремонте с 1999 года. Предполагалось, что корабль выйдет на ходовые испытания в сентябре, а в ВМФ вернется к концу 2024 года. Планировалось, что после модернизации «Адмирал Нахимов» получит продвинутую систему ПВО и обширный арсенал крылатых ракет. Его могут оснастить системами радиоэлектронной борьбы, ЗРК «Редут» (корабельной версией С-350 «Витязь»), а также зенитным ракетным артиллерийским комплексом «Кортик».

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Теги
Елена Чернышова
«Адмирал Кузнецов» крейсер ВМФ ремонт
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