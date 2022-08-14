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Во Франции усомнились в готовности к «конфликту высокой интенсивности»

Флот Франции обладает наименьшим количеством кораблей с середины прошлого века, он продолжит сокращаться, предупредили в ВМС республики. Глава штаба счел, что армия ослабла из-за долгого участия только в асимметричных конфликтах
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Вооруженным силам Франции располагают недостаточным количество дальнобойных артиллерийских орудий и боеприпасов на случай участия в «конфликте высокой интенсивности», ослаблен и военно-морской флот республики. Об этом заявили в июле участники закрытых парламентских слушаний с участием представителей Главного штаба вооруженных сил Франции, Протоколы заседаний опубликованы Национальной ассамблеей Франции.

«20 лет асимметричных конфликтов и избирательного участия [в них] привело к компромиссам, сократившим определенные возможности», — заявил начальник главного штаба генерал Тьерри Бюркар.

При этом за 30 лет (с 1990 года) французский военно-морской флот сократился вдвое, указал, в свою очередь глава штаба ВМС Франции адмирал Пьер Вандье. Он продолжил: морское пространство вновь становится местом ведения боя, Китай, Великобритания и Австралия прилагают усилия для перевооружения флота, однако у Франции седьмое место в мире по тоннажу ВМС.

«Военно-морской флот будет продолжать сокращаться в течение следующих двух лет. С 1945 года военно-морской флот никогда не был меньше, чем сегодня», — подчеркнул Вандье.

Начальник штаба сухопутных войск генерал Пьер Шилль призвал увеличить закупки беспилотников, усилить ПВО и артиллерию. Он рассказал, что артиллерийский потенциал армии Франции в скором времени увеличится до 76, а затем до 106 орудий. «То, что мы видим на Украине, наводит меня на мысль, что мы должны пойти еще дальше», — добавил он.

При этом министр обороны Франции Себастьян Лекорню назвал «невероятными» новые разработки военно-промышленного комплекса страны, указав, что им завидуют многие государства. Он заверил: «Речь идет не только о таких известных компаниях, как Dassault или Naval Group».

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Французский президент Эмманюэль Макрон предупредил в марте, что в Европе может начаться конфликт «высокой интенсивности», в связи с чем следует нарастить финансирование вооруженных сил. Он пообещал, что к 2025 году ежегодные расходы на оборону вырастут до €50 млрд в год (Оборонный бюджет Франции на 2022 год составил €40 млрд). Президент пояснил, что Франция должна «увеличить гибкость и адаптируемость перед лицом новых видов угроз». Франция при этом не желает новых конфликтов, подчеркивал Макрон.



 

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