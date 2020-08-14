Мишустин заработал за год больше Медведева

Премьер-министр Михаил Мишустин заработал в 2019 году больше, чем его предшественник — Дмитрий Медведев. Доход Мишустина составил 18,2 млн руб., Медведева — 11 млн руб.

Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Согласно декларациям о доходах за 2019 год, председатель правительства Михаил Мишустин, возглавивший кабмин в январе этого года, заработал 18,2 млн руб. Эта сумма сложилась из доходов по месту работы в Федеральной налоговой службе, которую до этого возглавлял Мишустин, и доходов по депозитным вкладам средств, которые он заработал ранее, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

По сравнению с 2018 годом доходы Мишустина снизились на 4% — тогда он задекларировал 18,9 млн руб.

Объектов недвижимости, которые бы находились в собственности исключительно у Мишустина, нет. Согласно декларации, в пользовании у главы правительства совместно с супругой и сыном находятся земельный участок (55 соток), жилой дом (861,2 кв. м) и квартира (141,6 кв. м).

Доход бывшего премьера, а ныне зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в 2019 году вырос, составив 11 млн руб. против 9,9 млн руб. годом ранее. В остальном благосостояние Медведева не изменилось — в его собственности находится квартира 367,8 кв. м, два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21, а в пользовании — земельный участок 47 соток.

Что касается жен нынешнего и бывшего премьеров, то доход супруги Мишустина составил 54,8 млн руб., а супруга Медведева, как и годом ранее, не заработала ничего. У жены Мишустина по-прежнему есть Ford Kuga, у жены Медведева — Volkswagen Golf и два машиноместа.