СМИ узнали о задержании в Чехии российского дипломата за покупку патронов

Источники «Чешского радио» сообщили, что сразу после освобождения задержанный россиянин покинул Чехию. По словам собеседников издания, он был отозван по приказу из Москвы, где поняли, что тот был пойман «на месте преступления»

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Один из сотрудников российского посольства в Чехии был задержан чешскими спецслужбами при попытке нелегально приобрести большое число боеприпасов, в том числе патронов для снайперских винтовок, сообщает «Чешское радио» со ссылкой на несколько источников, в том числе в спецслужбах и дипломатических кругах.

По данным издания, задержание было произведено сотрудниками Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) 25 июня в городе Ржичани неподалеку от Праги. В тот день об изъятии в Ржичани большого числа коробок с патронами сообщало издание Novinky.cz.

По данным «Чешского радио», на говорившего по-чешски с русским акцентом мужчину при задержании были надеты наручники, однако впоследствии его пришлось отпустить.

«У него оказался дипломатический паспорт. После проверки его пришлось отпустить», — рассказал собеседник «Чешского радио», знакомый с обстоятельствами дела. По данным издания, задержанный был гражданским сотрудником военного отдела посольства России, при этом расследующие дело правоохранительные органы считают его тайным сотрудником главного управления Генштаба России — военной спецслужбы, ранее известной как ГРУ.