СМИ узнали о задержании в Чехии российского дипломата за покупку патронов
Один из сотрудников российского посольства в Чехии был задержан чешскими спецслужбами при попытке нелегально приобрести большое число боеприпасов, в том числе патронов для снайперских винтовок, сообщает «Чешское радио» со ссылкой на несколько источников, в том числе в спецслужбах и дипломатических кругах.
По данным издания, задержание было произведено сотрудниками Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) 25 июня в городе Ржичани неподалеку от Праги. В тот день об изъятии в Ржичани большого числа коробок с патронами сообщало издание Novinky.cz.
По данным «Чешского радио», на говорившего по-чешски с русским акцентом мужчину при задержании были надеты наручники, однако впоследствии его пришлось отпустить.
«У него оказался дипломатический паспорт. После проверки его пришлось отпустить», — рассказал собеседник «Чешского радио», знакомый с обстоятельствами дела. По данным издания, задержанный был гражданским сотрудником военного отдела посольства России, при этом расследующие дело правоохранительные органы считают его тайным сотрудником главного управления Генштаба России — военной спецслужбы, ранее известной как ГРУ.