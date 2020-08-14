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СМИ узнали о задержании в Чехии российского дипломата за покупку патронов

Источники «Чешского радио» сообщили, что сразу после освобождения задержанный россиянин покинул Чехию. По словам собеседников издания, он был отозван по приказу из Москвы, где поняли, что тот был пойман «на месте преступления»
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Один из сотрудников российского посольства в Чехии был задержан чешскими спецслужбами при попытке нелегально приобрести большое число боеприпасов, в том числе патронов для снайперских винтовок, сообщает «Чешское радио» со ссылкой на несколько источников, в том числе в спецслужбах и дипломатических кругах.

По данным издания, задержание было произведено сотрудниками Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) 25 июня в городе Ржичани неподалеку от Праги. В тот день об изъятии в Ржичани большого числа коробок с патронами сообщало издание Novinky.cz.

По данным «Чешского радио», на говорившего по-чешски с русским акцентом мужчину при задержании были надеты наручники, однако впоследствии его пришлось отпустить.

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«У него оказался дипломатический паспорт. После проверки его пришлось отпустить», — рассказал собеседник «Чешского радио», знакомый с обстоятельствами дела. По данным издания, задержанный был гражданским сотрудником военного отдела посольства России, при этом расследующие дело правоохранительные органы считают его тайным сотрудником главного управления Генштаба России — военной спецслужбы, ранее известной как ГРУ.

Источники «Чешского радио» сообщили, что сразу после освобождения задержанный россиянин покинул Чехию. По словам собеседников издания, он был отозван по приказу из Москвы, где поняли, что их человек был пойман «на месте преступления», что позволило избежать официальной высылки дипломата.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек отказался комментировать ситуацию. «Я не могу комментировать это, это дело полиции, и я убежден, что мы должны дать полиции возможность работать», — заявил Петржичек. В посольстве России в Праге на запрос «Чешского радио» не ответили.

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Для чего именно россиянину понадобилось нелегально (по чешским законам за это грозит до пяти лет лишения свободы) приобретать производимые под брендом Lapua патроны для снайперских винтовок, «Чешскому радио» не известно. Такие патроны используются и стрелками-спортсменами, и охотниками на крупного зверя, однако источники издания сомневаются в том, что это как раз тот случай.

«Конечно, он купил их не для охоты на куропаток. Судя по всему, они предназначались для европейских банд или для спецназовцев, которые тайно действуют в Европе», — сказал собеседник «Чешского радио».

Бывший первый заместитель главы Минобороны Чехии и экс-начальник Генерального штаба Иржи Шедивы, который ранее называл Россию «главной опасностью для Европы», назвал случившееся серьезным преступлением. По его словам, купленные нелегально боеприпасы могут использоваться при совершении терактов, и у российского дипломата не было никаких причин нелегально приобретать патроны для снайперских винтовок в Чехии. «Это свидетельствует о чем-то действительно нестандартном, и русские должны объяснить это», — добавил Шедивы.

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Фото: РИА Новости

Ранее Служба безопасности информации Чехии (Bezpečnostní informační služba, BIS) заявляла, что российские разведчики продолжали активно работать в Чехии под дипломатическим прикрытием. В BIS отмечают, что численность российских дипломатов в Чехии существенно превышает численность персонала чешской дипмиссии в Москве, при этом среди российских дипломатов много людей, связанных со спецслужбами.

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Фото: bis.cz

7 июля 2020 года в Москве сотрудники ФСБ задержали советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. По мнению ФСБ, Сафронов был завербован спецслужбами Чехии и действовал в их интересах.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Чехия, дипломаты, оружие, Россия
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