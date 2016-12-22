В Совфеде пообещали ответить на выход США из ДРСМД «более мощным оружием»

В случае если США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия ответит разработкой «более мощного оружия». Об этом заявил сенатор и экс-главком ВКС Виктор Бондарев, передает «РИА Новости».
Бондарев подчеркнул, что Россия выступает за сохранение договора. Он напомнил, что ДРСМД внес значимый вклад в предотвращение ядерной войны между Россией и США и завершение гонки вооружений. «К сожалению, наши контрагенты периодически пытаются превратить эту точку в запятую, то втихую нарушая договор, то открыто заявляя о скором выходе из него», — заявил сенатор.
Несмотря на завершение холодной войны, ДРСМД все еще необходим, полагает Бондарев. Возможный выход США из договора может представлять угрозу, и Россия на нее ответит, заявил сенатор. «Наши технические возможности позволяют в кратчайшие сроки подготовить для войск еще более мощное оружие», — подчеркнул сенатор.
Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было подписано США и СССР в 1987 году. Согласно договору обе страны обязывались не производить, не испытывать и не развертывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.
США неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора, взаимные претензии есть и у России. В июне стало известно, что группа конгрессменов в США предложила Белому дому выйти из договора.
Накануне, 7 декабря, заместитель госсекретаря США Томас Шеннон сообщил, что США из-за нарушений Россией ДРСМД начали изучать возможное военное решение.