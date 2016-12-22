Эрдоган пригрозил обратиться в суд в случае отказа США поставить F-35

В случае окончательного блокирования поставки новейших американских истребителей пятого поколения F-35 для турецких ВВС Анкара может обратиться с иском против США в международный арбитраж, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Haberturk.

Глава государства отметил, что в то время американское оружие находится в руках курдских «террористических организаций», США принуждают Турцию отказаться от покупки российского комплекса ПВО С-400, хотя Афины, у которых с Анкарой натянутые отношения, имеет на вооружении российский же С-300. «Теперь нам с чего-то начали угрожать <...> что не смогут дать F-35. Если не дадите, то есть такая вещь, как международный арбитраж, мы пойдем в международный арбитраж», — сказал Эрдоган.

Конгресс США 25 июля в рамках согласования оборонного бюджета на 2019 год решил приостановить поставки истребителей пятого поколения F-35 по ранее согласованному контракт для ВВС Турции. Причиной американские парламентарии указали намерение Анкары купить у Москвы ЗРК С-400. От подобного приобретения Турцию не раз предостерегали высшие руководители США.

Российские ЗРК С-400 должны быть поставлены Турции в 2019 году. согласно последним российско-турецким договоренностям. В то же время передача первого F-35 состоялась уже в этом июне, а общее число этих машин должно достичь 100 единиц. В то же время пока предназначенные для Турции американские самолеты находятся в США для обучения турецких пилотов. В Пентагоне неоднократно подчеркивали, что, несмотря на приобретение С-400, поставка туркам F-35 не должна быть сорвана.