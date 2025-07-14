FT сообщила о крупнейшем кризисе альянса США и Японии за 25 лет

Япония рассчитывала на исключение из торговых войн Трампа, но тот применил жесткий подход и к ней, наиболее близкому из азиатских союзников США, пишет FT

Сигэру Исиба и Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Союзническим отношениям США и Японии угрожает крупнейший за четверть века кризис в связи с торговой политикой американского президента Дональда Трампа, пишет Financial Times.

Высокопоставленные чиновники с обеих сторон полагают, что жесткий подход Трампа вместе с неспособностью японского правительства адаптироваться к новым условиям приведут к дестабилизации и смешению проблем безопасности и торговли.

«Проблемы серьезнее, чем конкретная фигура в администрации [президента США]. В Японии бытует мнение, что для команды Трампа нет ничего святого, все — дело случая», — пояснил Кристофер Джонстон, прежде работавший в Белом доме, а теперь эксперт консалтинговой компании The Asia Group.

По его мнению, отношения двух стран находятся, «возможно, в худшем состоянии за последнее поколение, начиная с конца 1990-х годов, когда существовали серьезные торговые проблемы и возникали фундаментальные вопросы о форме альянса после холодной войны». «Я никогда раньше не слышал, чтобы высокопоставленные японские чиновники были настолько взволнованы по поводу этих отношений», — подчеркнул Джонстон.

Другие собеседники FT упоминают о необычайно серьезном недопонимании и недоверии между Вашингтоном и Токио. Они объясняют, что японские власти ожидали исключения из пошлин, которые США вводят против всех торговых партнеров.

По мнению десятков опрошенных изданием бывших и нынешних чиновников с обеих сторон, альянс Японии и США сохранится, но перезагрузка отношений теперь неизбежна, и новые условия союза станут показателем — что означает быть другом США в 2025 году.

FT упоминает, что японские чиновники обратили внимание на изменение риторики Трампа в последнее время. В июле во время интервью он забыл имя японского премьера Сигэру Исибы и назвал его «Мистер Япония»: это резко контрастирует с фразой «мы любим Японию», которой Трамп приветствовал главу правительства несколько месяцев назад в Белом доме.

На прошлой неделе Трамп анонсировал 25-процентную пошлину на все товары японского происхождения, ввозимые на американский рынок. «Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами», — заявил он. По словам Трампа, устойчивый торговый дисбаланс с Японией является «угрозой для экономики и национальной безопасности США».