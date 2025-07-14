FT сообщила о крупнейшем кризисе альянса США и Японии за 25 лет
Союзническим отношениям США и Японии угрожает крупнейший за четверть века кризис в связи с торговой политикой американского президента Дональда Трампа, пишет Financial Times.
Высокопоставленные чиновники с обеих сторон полагают, что жесткий подход Трампа вместе с неспособностью японского правительства адаптироваться к новым условиям приведут к дестабилизации и смешению проблем безопасности и торговли.
«Проблемы серьезнее, чем конкретная фигура в администрации [президента США]. В Японии бытует мнение, что для команды Трампа нет ничего святого, все — дело случая», — пояснил Кристофер Джонстон, прежде работавший в Белом доме, а теперь эксперт консалтинговой компании The Asia Group.
По его мнению, отношения двух стран находятся, «возможно, в худшем состоянии за последнее поколение, начиная с конца 1990-х годов, когда существовали серьезные торговые проблемы и возникали фундаментальные вопросы о форме альянса после холодной войны». «Я никогда раньше не слышал, чтобы высокопоставленные японские чиновники были настолько взволнованы по поводу этих отношений», — подчеркнул Джонстон.
Другие собеседники FT упоминают о необычайно серьезном недопонимании и недоверии между Вашингтоном и Токио. Они объясняют, что японские власти ожидали исключения из пошлин, которые США вводят против всех торговых партнеров.
По мнению десятков опрошенных изданием бывших и нынешних чиновников с обеих сторон, альянс Японии и США сохранится, но перезагрузка отношений теперь неизбежна, и новые условия союза станут показателем — что означает быть другом США в 2025 году.
FT упоминает, что японские чиновники обратили внимание на изменение риторики Трампа в последнее время. В июле во время интервью он забыл имя японского премьера Сигэру Исибы и назвал его «Мистер Япония»: это резко контрастирует с фразой «мы любим Японию», которой Трамп приветствовал главу правительства несколько месяцев назад в Белом доме.
На прошлой неделе Трамп анонсировал 25-процентную пошлину на все товары японского происхождения, ввозимые на американский рынок. «Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами», — заявил он. По словам Трампа, устойчивый торговый дисбаланс с Японией является «угрозой для экономики и национальной безопасности США».
Читайте РБК в Telegram.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов