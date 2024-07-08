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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ назвала причину, по которой СБУ выбрала Молдавию для угона Ту-22М3

ФСБ: Украина выбрала Молдавию для угона Ту-22М3 из-за свободы действий в стране
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ назвала причину, по которой СБУ выбрала Молдавию для угона Ту-22М3
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Служба безопасности Украины (СБУ) выбрала Молдавию для операции по угону стратегического бомбардировщика Ту-22М3 из России, потому что сотрудники украинских спецслужб чувствуют себя свободно, заявил оперативный сотрудник ФСБ. Его слова приводит «РИА Новости».

«Молдова была выбрана неспроста. Там украинские спецслужбы чувствуют себя вольготно, реализуя свои разведывательные акции, не ставя в известность местные правоохранительные органы», — отметил сотрудник ФСБ.

В ФСБ рассказали, сколько Украина предложила летчику за угон Ту-22М3
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8 июля в пресс-службе ФСБ сообщили, что украинская разведка предложила российскому летчику деньги и паспорт Италии за угон бомбардировщика Ту-22М3 на территорию Украины. Военнослужащий рассказал, что в Telegram ему написал неизвестный с угрозами в адрес его семьи. Сначала незнакомец потребовал, чтобы летчик сжег авиатехнику и дал данные по самолетам, а затем предложил перегнать Ту-22М3 на Украину за $3 млн и итальянское гражданство.

По мнению ФСБ, к попытке угнать военный самолет, помимо СБУ, причастны спецслужбы стран НАТО.

Теги
Украина Молдавия ФСБ СБУ
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