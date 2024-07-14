В ФБР заявили, что у стрелявшего в Трампа не было психических проблем

Расследование пока не выявило, что у Томаса Мэтью Крукса были «какие-либо проблемы ментального характера». Коллеги охарактеризовали его как «тихого молодого человека», а одноклассники рассказали, что его травили в школе

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Генеральный прокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Крис Рэй, выступая на брифинге, посвященном покушению на экс-президента США Дональда Трампа, назвали произошедшее «атакой на демократию» и пожелали политику скорейшего выздоровления, передает The New York Times.

«Мы продолжаем работать с федеральными и местными правоохранительными структурами, как делали это в течение ночи, чтобы убедиться, что угрозы бывшему президенту Трампу нет», — сказал Рэй.

Ведомство ранее взяло на себя роль «ведущего федерального правоохранительного агентства» в расследовании покушения. По словам специального агента ФБР Кевина Роджака, подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс действовал один, пока не выявлено, что у него были «какие-либо проблемы ментального характера». Мотивы стрелка, которого ликвидировали сотрудники Секретной службы, пока не установлены.

В ФБР подтвердили, что винтовку, из которой Крукс вел стрельбу на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании, молодому человеку купил отец (ранее об этом сообщало AP. Пока неизвестно, мог ли он взять оружие без разрешения. Семья Крукса сотрудничает со следствием.

Телефон стрелка, винтовку и взрывное устройство, найденное в машине подозреваемого, отправили на экспертизу в лабораторию ФБР в Куантико, штат Вирджиния.

Крукс жил с родителями в городке Бетел-парк (Пенсильвания) недалеко от Питтсбурга, в 2022 году он окончил школу. Он работал в реабилитационном центре специалистом по питанию, коллеги охарактеризовали Крукса как «тихого молодого человека», который «был любезен со всеми». В то же время его одноклассники рассказывали, что мальчика травили в школе. Политические взгляды Крукса не ясны: он был зарегистрирован как республиканец, при этом он пожертвовал $15 в комитет политического действия, связанного с Демократической партией.