Расследованием покушения на Трампа занялось ФБР

ФБР взяло на себя роль "ведущего федерального правоохранительного агентства" в расследовании покушения, заявили в ведомстве. Также его ведет Секретная служба США

Федеральное бюро расследований США подключилось к расследованию покушения на экс-президента страны Дональда Трампа, передает Associated Press со ссылкой на заявление ведомства.

В ФБР сообщили, что сотрудники бюро ведут расследование на месте стрельбы вместе с Секретной службой США.

«ФБР взяло на себя роль ведущего федерального правоохранительного агентства в расследовании инцидента с участием бывшего президента Дональда Трампа, который произошел сегодня утром в Батлере, штат Пенсильвания. Специальные агенты Питтсбургского полевого офиса ФБР немедленно отреагировали [на это]», — приводит выдержку из заявления службы The New York Times.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля, когда он выступал на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Политик получил ранение в ухо. Стрелка убили сотрудники спецслужб, также погиб еще один человек. Как сообщил позднее сам Трамп, еще один человек был тяжело ранен.

Пресс-секретарь Трампа сообщил, что с политиком все в порядке, он прошел обследование. Позднее экс-президент сам выступил с заявлением: он поблагодарил спецслужбы и выразил соболезнования семье погибшего и пострадавшему.

Окружной прокурор Батлера сообщил, что стрелок находился на большом расстоянии в здании, и что для стрельбы в таких условиях ему понадобилась бы винтовка. Ее обнаружили на месте стрельбы, передавало Associated Press.

Президент США Джо Байден осудил нападение, но заявил, что у него недостаточно фактов, чтобы назвать его покушением. По сведениям ABC и Associated Press, стрельбу квалифицировали именно так. Атаку осудили и другие политики из США и западных стран.