Секретная служба ответила на данные об отказе усилить охрану Трампа

Запросы на усиление охраны Трампа не отклонялись, напротив, меры для обеспечения его безопасности были усилены, сообщили в секретной службе в ответ на данные конгрессмена Уолтца, что просьбы усилить охрану Трампа отвергали

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Сообщения о том, что Секретная служба отказала в усилении охраны пережившего покушение экс-президента Дональда Трампа, ложны, заявил спикер службы Энтони Гульельми в Х.

«Это абсолютная ложь. На самом деле мы добавили ресурсы, технологии и возможности для защиты в рамках возросшего темпа предвыборных поездок», — сообщил он.

Ранее информацию об отказе в усилении охраны Трампа распространил конгрессмен-республиканец Майк Уолтц со ссылкой на собственные источники. По его словам, эти запросы отклонял министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, в ведении которого находится секретная служба.

Комитет национальной безопасности палаты представителей планирует расследовать данные об отказе усилить защиту для Трампа, сообщает Fox News со ссылкой на источник. «Комитет также ознакомился с этими сообщениями и собирается провести тщательный обзор того, что произошло как до, так и сразу после попытки убийства президента Трампа. Очевидно, что такие сообщения вызывают глубокую тревогу и требуют расследования», — сказал собеседник телеканала.

Нападение на Трампа было совершено во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании 13 июля. В него стреляли, пуля задела ухо политика. Во время стрельбы погиб один зритель, еще двое человек ранены, все они взрослые мужчины. Расследованием инцидента занимается ФБР.

Стрелком оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс из этого же штата. ФБР сообщило, что он действовал в одиночку. Согласно записям о статусе избирателей, он числился как республиканец. При этом молодой человек в январе 2021 года, когда пост президента занял демократ Джо Байден, пожертвовал $15 организации Progressive Turnout Project, поддерживавшей Демократическую партию. Нападавшего ликвидировали, рядом с ним нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Байден осудил покушение на Трампа. «В Америке нет места такому типу насилия», — подчеркнул он. Действующий лидер провел телефонный разговор с соперником после инцидента.