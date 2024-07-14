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Выборы президента США ,  
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Секретная служба ответила на данные об отказе усилить охрану Трампа

Секретная служба отвергла данные об отказе усилить охрану Трампа
Сюжет
Выборы президента США
Запросы на усиление охраны Трампа не отклонялись, напротив, меры для обеспечения его безопасности были усилены, сообщили в секретной службе в ответ на данные конгрессмена Уолтца, что просьбы усилить охрану Трампа отвергали
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Сообщения о том, что Секретная служба отказала в усилении охраны пережившего покушение экс-президента Дональда Трампа, ложны, заявил спикер службы Энтони Гульельми в Х.

«Это абсолютная ложь. На самом деле мы добавили ресурсы, технологии и возможности для защиты в рамках возросшего темпа предвыборных поездок», — сообщил он.

Ранее информацию об отказе в усилении охраны Трампа распространил конгрессмен-республиканец Майк Уолтц со ссылкой на собственные источники. По его словам, эти запросы отклонял министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, в ведении которого находится секретная служба.

Комитет национальной безопасности палаты представителей планирует расследовать данные об отказе усилить защиту для Трампа, сообщает Fox News со ссылкой на источник. «Комитет также ознакомился с этими сообщениями и собирается провести тщательный обзор того, что произошло как до, так и сразу после попытки убийства президента Трампа. Очевидно, что такие сообщения вызывают глубокую тревогу и требуют расследования», — сказал собеседник телеканала.

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Джо Байден

Нападение на Трампа было совершено во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании 13 июля. В него стреляли, пуля задела ухо политика. Во время стрельбы погиб один зритель, еще двое человек ранены, все они взрослые мужчины. Расследованием инцидента занимается ФБР.

Стрелком оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс из этого же штата. ФБР сообщило, что он действовал в одиночку. Согласно записям о статусе избирателей, он числился как республиканец. При этом молодой человек в январе 2021 года, когда пост президента занял демократ Джо Байден, пожертвовал $15 организации Progressive Turnout Project, поддерживавшей Демократическую партию. Нападавшего ликвидировали, рядом с ним нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Байден осудил покушение на Трампа. «В Америке нет места такому типу насилия», — подчеркнул он. Действующий лидер провел телефонный разговор с соперником после инцидента.

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Дональд Трамп покушение охрана
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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