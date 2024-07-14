Очевидцы рассказали о шоке и хаосе во время покушения на Трампа

В Трампа восемь раз выстрелил мужчина из Пенсильвании, погиб участник митинга

Зрительница выступления экс-президента Дональда Трампа рассказала NBC, как произошло покушение на политика. Она сидела посередине в первом ряду на его митинге в Пенсильвании, где на республиканца совершили попытку покушения.

Женщина представилась именем Эрин. С ее слов, вскоре после начала митинга раздалось несколько выстрелов, после чего сотрудники Секретной службы забежали на сцену, а у Трампа на ухе была кровь.

«Никто [из нас] не беспокоился о нас. Мы беспокоились только о нем», — сказала Эрин, имея в виду Трампа.

Рядом с собой Эрин заметила человека, который «сильно истекал кровью». Вероятно, в него попала одна из пуль, предположила она.

Другой зритель, врач по имени Джозеф, находился на дальнем левом конце трибуны. Звуки выстрелов были «очень громкими» и «очень близкими», вызывали шок и хаос, поделился он. Врач заметил, как один из находящихся близко к нему людей получил ранение в затылок и упал.

Корреспонденты NBC рассказали, что сперва приняли выстрелы за фейерверк, но затем толпа пригнулась, а охранники окружили Трампа. Они помогли политику подняться и закрывали собой от возможных повторных выстрелов, тот поднял в воздух кулак и сошел со сцены.

Один из зрителей сообщил New York Times о попытке предупредить полицию о присутствии вооруженного мужчины за несколько минут до атаки на Трампа. На месте нападения нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

В Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс, сообщило ФБР. Стрельба велась с крыши постройки, стоящей в 120 м от сцены с Трампом. Юноша сделал восемь выстрелов. Он был зарегистрирован как республиканец, но три года назад сделал небольшое пожертвование демократам. Крукс погиб от огня снайперов из охраны Трампа.

Один зритель погиб, двое ранены.