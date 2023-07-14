Минобороны решило уравнять льготы участников спецоперации и борцов с ДРГ

Минобороны подготовило поправки в закон «О ветеранах». Они подразумевают, что военнослужащие, отражающие атаки диверсантов, будут получать те же льготы, что и участники военной операции

Минобороны подготовило законопроект о приравнивании военнослужащих, которые отражают атаки диверсантов на российской территории, к участникам военной операции на Украине, и предоставлении им соответствующих льгот и денежного довольствия, сообщает «РИА Новости».

С такой просьбой к министру обороны Сергею Шойгу ранее обращался глава фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. Статс-секретарь — замминистра Николай Панков в ответном письме Миронову сообщил, что сейчас у военных, которые «выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ в местностях, прилегающих к территориям, на которых проводится специальная военная операция», нет статуса ветерана боевых действий. Чтобы эти исправить, ведомство подготовило поправки в закон «О ветеранах».

По словам Панкова, законопроект направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти.

Президент Владимир Путин присвоил участникам военных действий на Украине статус ветеранов боевых действий в марте 2022 года. Ветераны могут рассчитывать на определенные льготы: ежемесячную выплату в размере около 3,5 тыс. руб.; право не платить налог на имущество: квартиру, дом, гараж; оказание медпомощи вне очереди в рамках программы госгарантий; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет работодателя и другие. В апреле Путин подписал закон, расширяющий категории граждан, которые наделяются статусом ветерана и инвалида боевых действий.

В этом году в приграничных регионах произошло несколько атак диверсантов. О проникновении украинских ДРГ сообщали брянские и белгородские власти.