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Военная операция на Украине ,  
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Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину

В дипмиссии назвали ситуацию с безопасностью на Украине напряженной и непредсказуемой из-за боевых действий. Кроме того, американцев попросили избегать массовых мероприятий в западных регионах страны
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Гражданам США не стоит въезжать на территорию Украины, а тем, кто уже находится там, рекомендуется немедленно покинуть страну из-за напряженной ситуации с безопасностью, заявили в пресс-службе посольства США в Киеве.

«Ситуация с безопасностью на всей территории Украины продолжает оставаться напряженной и непредсказуемой из-за <...> активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Посольство США настоятельно призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну, воспользовавшись частным наземным транспортом, если это безопасно», — говорится в сообщении.

В дипмиссии попросили избегать массовых собраний и мероприятий, в частности в западных регионах Украины.

Кроме того, в заголовке уведомления говорится о «ракетной угрозе», а в его тексте приводится план действий на случай взрывов. «В случае минометного и/или ракетного обстрела следуйте инструкциям местных властей и немедленно ищите убежище», — указали в посольстве.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

С начала года американское посольство неоднократно призывало своих граждан покинуть Украину, а также Россию. В рекомендациях, вышедших в начале марта, среди причин небезопасности нахождения в России ведомство называло события на Украине, проблемы с авиасообщением, риск атаки на граждан США со стороны российских силовых структур и вероятность терактов. Ранее, в середине января, Госдепартамент США объявлял об эвакуации дипломатов и их семей с Украины.

Покинуть Украину также рекомендовали Великобритания, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Эстония, Северная Македония, Черногория, Япония, Южная Корея и другие страны.

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14 февраля США решили временно перенести свое посольство на Украине — из Киева во Львов. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что принял такое решение «ради безопасности сотрудников» диппредставительства. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой решение ряда государств перенести свои посольства из Киева на Западную Украину. Однако 22 февраля стало известно, что посольство США переехало в Польшу.

Дипведомство возобновило свою работу в Киеве 18 мая. Новым чрезвычайным иполномочным послом США на Украине стала Бриджит Бринк, ее кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден.

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Татьяна Стекольникова
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