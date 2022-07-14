Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину

В дипмиссии назвали ситуацию с безопасностью на Украине напряженной и непредсказуемой из-за боевых действий. Кроме того, американцев попросили избегать массовых мероприятий в западных регионах страны

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Гражданам США не стоит въезжать на территорию Украины, а тем, кто уже находится там, рекомендуется немедленно покинуть страну из-за напряженной ситуации с безопасностью, заявили в пресс-службе посольства США в Киеве.

«Ситуация с безопасностью на всей территории Украины продолжает оставаться напряженной и непредсказуемой из-за <...> активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Посольство США настоятельно призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну, воспользовавшись частным наземным транспортом, если это безопасно», — говорится в сообщении.

В дипмиссии попросили избегать массовых собраний и мероприятий, в частности в западных регионах Украины.

Кроме того, в заголовке уведомления говорится о «ракетной угрозе», а в его тексте приводится план действий на случай взрывов. «В случае минометного и/или ракетного обстрела следуйте инструкциям местных властей и немедленно ищите убежище», — указали в посольстве.

С начала года американское посольство неоднократно призывало своих граждан покинуть Украину, а также Россию. В рекомендациях, вышедших в начале марта, среди причин небезопасности нахождения в России ведомство называло события на Украине, проблемы с авиасообщением, риск атаки на граждан США со стороны российских силовых структур и вероятность терактов. Ранее, в середине января, Госдепартамент США объявлял об эвакуации дипломатов и их семей с Украины.

Покинуть Украину также рекомендовали Великобритания, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Эстония, Северная Македония, Черногория, Япония, Южная Корея и другие страны.

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