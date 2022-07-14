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Замглавы Минобороны Украины назвала данные о погибших военных гостайной

Замминистра попросила тех, кто «пытается публично устанавливать» потери Украины, не открывать их до конца действия военного положения. В последний раз Рада продлила его до 23 августа

На период действия военного положения украинские потери в боевых действиях являются государственной тайной, сообщила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр, передает ТСН.

«Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей», — сказала Маляр.

Она также обратилась к жителям и общественникам, которые «пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их намеренно скрывает». Маляр попросила их не открывать цифры до окончания действия военного положения.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Украина ввела военное положение 24 февраля после начала российской спецоперации. С тех пор его действие неоднократно продлевалось, в последний раз — до 23 августа.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. В середине июня замминистра обороны сообщила, что с конца февраля власти Украины мобилизовали «соти тысяч» граждан. Глава Минобороны Алексей Резников отмечал, что украинская армия несет большие потери и ей требуется больше вооружений.

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