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В России ужесточили наказание за пытки

Законом уточняется определение пыток и ужесточается уголовная ответственность за них
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru / Global Look Press)

Президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Госдума одобрила закон в июне, Совет Федерации — в июле.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, за пытки, которые нанесли тяжкий вред здоровью или смерть, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы (ранее — до 12 лет) и запрет занимать определенные должности на срок до 20 лет, следует из документа.

Законом уточняется определение пыток. Под ними теперь понимается не только действия должностных лиц, которыми «умышленно причиняется сильная боль или страдание», но и бездействие, т.е. наказывать будут за пытки, которые происходят «по их подстрекательству или с их ведома или молчаливого согласия».

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Фото:Michael Ciaglo / Getty Images

В ходе рассмотрения законопроекта в Госдуме было отклонено несколько поправок, в том числе об отмене срока давности за пытки и ужесточение наказания с семи до десяти лет при отягчающих обстоятельствах.

Законопроект об ужесточении наказания за пытки был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Это произошло после того, как проект Gulagu.net (его сайт заблокирован Роскомнадзором по решению суда) опубликовал видеозаписи из архива Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с кадрами пыток и изнасилований заключенных в нескольких регионах страны. На фоне публикаций президент России Владимир Путин отправил в отставку директора ФСИН Александра Калашникова.

Адвокат, бывший сенатор Константин Добрынин в разговоре с РБК выражал мнение, что уточнение понятия «пытка» и ужесточение наказания не приведет к прекращению пыток. Основной проблемой он назвал «демонстративную безнаказанность действий правоохранительных органов» и «внутреннее безразличное отношение правоохранителей» к фактам пыток.

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