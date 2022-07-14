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Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Власти смогут на основании решения генпрокурора зеркально отвечать на ограничения на работу российских СМИ за рубежом, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона. Таким образом, если на территории иностранного государства запретят деятельность какого-либо российского СМИ, в России можно будет запретить работу одного из СМИ этой страны.

В документе поясняется, что такая мера повлечет за собой лишение СМИ лицензии, а его журналистов — аккредитации. Распространение информационных материалов этого издания или вещателя в России будет запрещено.

Отмена решения возможна «только после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его принятия», говорится в законе.

Законопроект в мае внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым. Госдума одобрила закон 30 июня, Совфед — 8 июля. Документ предполагает и ряд других изменений. Так, в законе «Об информации» появится статья, которая устанавливает процедуру ограничения доступа к информационным ресурсам, на которых «неоднократно была распространена запрещенная или противоправная информация».

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Кроме того, деятельность СМИ может быть приостановлена на срок до трех месяцев (полугода при повторном нарушении) по решению Генпрокуратуры, если оно распространяло фейки о российских вооруженных силах, дискредитирующие армию материалы, призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях, а также ложную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, если это создает угрозу вреда здоровью или жизни людей или массовых нарушений общественного порядка. В случае если СМИ распространяло такую информацию неоднократно, генпрокурор может потребовать признать его регистрацию недействительной.

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СМИ Владимир Путин дискриминация
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