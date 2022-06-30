Госдума приняла закон о внесудебном закрытии СМИ

В качестве ответа на ограничения против российских СМИ за рубежом и распространение «недостоверных сведений» об армии российскими изданиями власти получат возможность лишать СМИ лицензии во внесудебном порядке

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Госдума на пленарном заседании приняла закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах.

В соответствии с новым законом генпрокурор и его заместители получат право принимать решение о запрете деятельности иностранных медиа в России, а также приостанавливать лицензию российских СМИ за публикацию недостоверных сведений на срок до трех месяцев или до полугода при повторном нарушении.

Кроме того, в закон «Об информации» вводится статья, которая устанавливает процедуру ограничения доступа к информационным ресурсам, на которых «неоднократно была распространена запрещенная или противоправная информация».

К первому чтению законопроект предусматривал, что Роскомнадзор сможет лишать СМИ регистрации, если издание, радио- или телеканал будет распространять недостоверную информацию об использовании российской армии или работе госорганов России за рубежом, а также «недостоверную общественно значимую информацию», которая угрожает «функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения» и влечет тяжкие последствия. Такое же наказание предусматривалось за перепечатку подобных сведений, даже если она будет дословной. Однако ко второму чтению формулировку законопроекта решили смягчить, дав СМИ «право на ошибку»: при первом нарушении вместо отзыва лицензии работу СМИ можно будет приостанавливать.

В начале марта на фоне проведения военной операции на Украине Владимир Путин установил уголовную ответственность за распространение фейков о российской армии. Россиянам за такое правонарушение грозит штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. Если ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, то наказание составит от десяти до 15 лет тюрьмы.

Позже действие закона распространили на фейки «об исполнении государственными органами своих полномочий за пределами территории Российской Федерации».