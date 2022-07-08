Совфед одобрил закон о внесудебном закрытии СМИ из-за фейков

Согласно закону, власти получат возможность приостанавливать лицензию СМИ за распространение недостоверных сведений об армии и призывы к санкциям. В случае неоднократных нарушений регистрацию СМИ могут отозвать

Фото: Владислав Шатило / РБК

Совет Федерации одобрил закон о внесудебном закрытии СМИ за распространение фейков о действиях российских военных или призывов к санкциям.

Документ позволит генпрокурору и его заместителям принимать решение о приостановке лицензии российских СМИ за публикацию недостоверных сведений на срок до трех месяцев при первом нарушении или до полугода при повторном. Если в эти сроки медиа устранит нарушения, оно сможет возобновить деятельность по решению Роскомнадзора. При неоднократных нарушениях регистрацию СМИ могут отозвать.

Ограничения касаются случаев распространения недостоверной информации об использовании российской армии или работе госорганов России за рубежом, а также «недостоверной общественно значимой информации», которая угрожает «функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения» и влечет тяжкие последствия. Кроме того, в документе речь идет о распространении информации с призывами к организации и участию в несанкционированных мероприятиях, «массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», введению санкций в отношении России, ее граждан либо юридических лиц.

Также документ предусматривает возможность запрета иностранных СМИ в России в ответ на аналогичные действия в отношении российских СМИ за рубежом.

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым внесла законопроект в Госдуму в начале апреля. 24 мая документ приняли в первом чтении. Изначально он предусматривал, что Роскомнадзор сможет лишать медиа регистрации уже при первом нарушении. Однако к окончательному чтению в документе появилось «право на ошибку», согласно которому СМИ не будут лишаться регистрации или блокироваться сразу и навсегда.

Директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина ранее говорила, что на время приостановки действия лицензии СМИ статус их аккредитации также приостанавливается. «Это важно, чтобы журналисты не могли, пользуясь аккредитацией, продолжать работать на другие издания», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»). При этом 4 июля глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что хотя в случае приостановки деятельности СМИ сотрудники редакции «не смогут аккредитовываться», это не означает «запрет на профессию»: «Это не мешает журналисту работать в любом другом издании, в том числе и внештатно. Кроме того, у нас есть то, что называется словом «стрингер» в законе о СМИ».

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4 марта, вскоре после начала военной операции на Украине, в России ввели уголовную ответственность за распространение фейков о российской армии. Россиянам за такое правонарушение грозит штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. Если ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, то наказание составит от десяти до 15 лет тюрьмы. Позже действие закона распространили на фейки «об исполнении государственными органами своих полномочий за пределами территории Российской Федерации».