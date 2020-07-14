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Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» «черную кассу»

Руководство банка проводило закрытые операции, которые в том числе позволяли легализовать доходы, полученные преступным путем, утверждает Комитет госбезопасности. По его данным, «черная касса» действовала по указанию Бабарико
Газпром GAZP ₽195,7 -2,61% Купить
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса. Об этом в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Дмитрий Дягилев.

По словам Дягилева, «черная касса» действовала по указанию бывшего руководителя банка Виктора Бабарико, который планирует принять участие в выборах президента Белоруссии 9 августа.

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Одна из схем, заявил Дягилев, заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. «Грязные деньги», которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью за эти деньги они приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя», — сообщил представитель КГК, добавив, что эти действия позволяли «сделать чистыми» незаконные доходы руководства.

Как утверждается в сюжете ОНТ, сделки с облигациями дробились на мелкие суммы, чтобы информация о них не попала государственному финансовому мониторингу в автоматическом режиме.

По словам главы департамента финансовых расследований КГК Юрия Мехмедова, 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию Бабарико было решено выплатить денежные вознаграждения руководящим работникам Белгазпромбанка, общая сумма выплат составила 5 млн белорусских рублей (около $2 млн). 4 апреля, в день начисления премий, «в закрытых для обслуживания других клиентов банка головного офиса кассах с 11:00 до 12:35 был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте», рассказал Мехмедов. По его словам, за эти полтора часа руководство банка купило иностранную валюту по заниженному курсу на сумму более $1 млн.

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Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

Как утверждают в КГК, работу «черной кассы» координировал Андрей Григорович, который отвечал в банке за розничный бизнес, и зампред банка Сергей Добролет. С 2016 года, после увольнения Добролета, этим занимались заместитель председателя правления Кирилл Бадей и помощница Бабарико Елена Карагачева. По словам Дягилева, «с 2010 года по 2019 год по такой схеме проведены махинации с облигациями на общую сумму более $20 млн».

В начале июня в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Сотрудники КГК изъяли более $4 млн и ценные бумаги на сумму более $500 тыс., а также задержали 15 человек. КГК заявил, что Бабарико причастен к противоправной деятельности, которая привела к обыскам и возбуждению уголовных дел. 

18 июня Бабарико задержали вместе с сыном Эдуардом. Экс-главе Белгазпромбанка предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, даче взятки в крупном размере. Его сына также обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бабарико обвинения отрицает.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: "черная касса", банк, Белоруссия
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