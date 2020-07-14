Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» «черную кассу»

Руководство банка проводило закрытые операции, которые в том числе позволяли легализовать доходы, полученные преступным путем, утверждает Комитет госбезопасности. По его данным, «черная касса» действовала по указанию Бабарико

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Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса. Об этом в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Дмитрий Дягилев.

По словам Дягилева, «черная касса» действовала по указанию бывшего руководителя банка Виктора Бабарико, который планирует принять участие в выборах президента Белоруссии 9 августа.

Одна из схем, заявил Дягилев, заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. «Грязные деньги», которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью за эти деньги они приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя», — сообщил представитель КГК, добавив, что эти действия позволяли «сделать чистыми» незаконные доходы руководства.

Как утверждается в сюжете ОНТ, сделки с облигациями дробились на мелкие суммы, чтобы информация о них не попала государственному финансовому мониторингу в автоматическом режиме.