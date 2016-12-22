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Израиль нанес воздушные удары по десяткам целей ХАМАС в секторе Газа
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Израиль нанес воздушные удары по десяткам целей ХАМАС в секторе Газа
Политика, 17:25
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Израиль нанес воздушные удары по десяткам целей ХАМАС в секторе Газа
Израильские военные сообщили о масштабной воздушной атаке против объектов ХАМАС в секторе Газа. Тель-Авив пошел на этот шаг в ответ на обстрелы территории Израиля со стороны Палестины
Фото: @IDFSpokesperson / Twitter

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела масштабную операцию против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, уничтожив «десятки» целей. Серия сообщений с изложением деталей операции размещена в официальном Twitter армии Израиля.

«За последний час истребители израильской армии нанесли удары по десяткам военных объектов в четырех военных комплексах ХАМАС по всему сектору Газа. Главной целью широкомасштабной атаки была штаб-квартира ХАМАС в Бейт-Лахие», — сообщают военные. Другой целью израильских военных стал ракетный пусковой комплекс в северной части сектора Газа.

Позже глава пресс-службы ЦАХАЛ генерал-майор Ронен Манелис уточнил, что израильские ВВС разбомбили 40 объектов ХАМАС, сообщает Jerusalem Post

Тель-Авив настаивает, что эта масштабная операция стала ответом на «террористическую активность, развернутую ХАМАС» против израильтян.

По данным ЦАХАЛ, силы ХАМАС с шести утра до трех дня 14 июня выпустили около 60 ракет из сектора Газа по Израилю. Около десяти ракет удалось перехватить средствами ПВО. Военные силы Израиля «подготовлены к широкому спектру сценариев», подчеркивается в другом сообщении военных.

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По данным Bloomberg, ни одна из сторон не сообщала о серьезных потерях в результате обмена воздушными ударами между сектором Газа и Израилем.

Представители ХАМАС сообщили агентству, что было поражено не менее 15 объектов (подземные тоннели, используемые для нападений на Израиль, площадки для запуска воздушных шаров с горючими веществами и взрывными устройствами и другие военные объекты). Пресс-секретарь ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что атаки на Израиль, которые проводит организация, призваны «заставить противника остановить эскалацию».

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Отношения между Израилем и Палестиной обострились в последнее время. Весной палестинцы провели масштабные протесты на границе с Израилем, которые завершились военным столкновением между двумя сторонами.

Почти 140 палестинцев были убиты в результате столкновений с израильскими военными, а боевики ХАМАС предпринимали неоднократные попытки прорваться через границу, попутно нанося урон сельскохозяйственным угодьям на юге Израиля.

Палестинское исламистское движение ​ХАМАС признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией и ЕС. Организация также запрещена в Иордании и Египте.

В России ХАМАС террористической организацией не признан и считается легитимным стороной переговоров.

Столкновения палестинцев с израильской армией на границе. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Автор: Наталья Демченко.
Теги: Израиль , Палестина , ХАМАС
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