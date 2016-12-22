Трамп связал вторжение спецслужб России в выборы с президентством Обамы

Предшественник Трампа был проинформирован о вмешательстве в выборы за два месяца до дня голосования, но ничего не сделал, заявил нынешний глава США. Обвинения по этому делу Вашингтон ранее предъявил 12 сотрудникам спецслужб России

Дональд Трамп (Фото: Mike Segar / Reuters)

Президент США Дональд Трамп связал вмешательство в американские выборы 2016 года с периодом, когда у власти находился его предшественник Барак Обама, а не он сам. Таким образом американский лидер прокомментировал предъявление Минюстом США обвинений по этому делу 12 сотрудникам российских спецслужб.

«Истории о 12 россиянах, которые вы слышали вчера, имели место во время управления Обамы, а не при администрации Трампа», — написал политик на своей странице в Twitter. «Почему они ничего не сделали с этим, особенно если сообщалось, что президент Обама был проинформирован ФБР (о возможном вмешательстве в кампанию. — РБК) в сентябре перед выборами?» — возмутился Трамп.

Дело о вмешательстве в президентские выборы 2016 года, а также о связях сотрудников предвыборного штаба нынешнего главы США с российскими чиновниками и бизнесменами расследуется в Вашингтоне с прошлого года. С мая 2017 года его ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. Президент США в последний раз отзывался об этом производстве как об «американском позоре» и «охоте на ведьм». Российские власти в свою очередь информацию о причастности к вмешательству в выборы США отрицали.

Тем не менее в феврале американская прокуратура обвинила во вмешательстве в политические процессы в США, в том числе в президентские выборы, 13 россиян. Среди них был российский ресторатор Евгений Пригожин.​ Также в обвинительном списке надзорного ведомства США фигурировали три российские компании: Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», и принадлежащие Пригожину Concord Management и Concord Catering. «Американцы — очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним», — комментировал эти обвинения сам Пригожин. «Если они хотят видеть дьявола — пусть видят», — отмечал он.

13 июля в этом деле появились новые обвиняемые: американский Минюст объявил, что 12 сотрудников российской разведки подозревают во взломе компьютерных сетей основного соперника Трампа на выборах — кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Однако на данный момент, как уточнили затем в Белом доме, информации о том, повлияли ли их действия на результаты выборов​, пока нет. ​

В Москве обвинения в отношении сотрудников спецслужб России сочли «информационной атакой». Такую точку зрения в беседе с РБК выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.