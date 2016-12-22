ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,12 62,13 EUR Нал. 73,83 72,35 USD Бирж. 62,26 -0,10 EUR Бирж. 72,65 -0,18 USD ЦБ. 62,29 +0,09 EUR ЦБ. 72,47 -0,22 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6232,70 -9,20 IMOEX 2346,43 +1,05% RTSI 1189,35 +1,01% Brent 75,15 +2,18% DJIA 25019,41 +0,38% Nasdaq 7825,98 +0,03%
Трамп связал вторжение спецслужб России в выборы с президентством Обамы
Лента новостей
В столице Сомали возле президентского дворца взорвался автомобиль 14:21, Общество Центр Хельсинки перекроют на время встречи Путина и Трампа 14:10, Политика Чего ожидать от встречи Путина и Трампа 14:05, Политика Саммит РФ и США, нефть и налоги: что будет с рублем на будущей неделе 13:58, Quote 7 вещей, которым стоит поучиться у детей 13:55, Спецпроект РБК PINK Лучший бомбардир ЦСКА согласовал контракт с бразильским клубом 13:53, Спорт Трамп связал вторжение спецслужб России в выборы с президентством Обамы 13:39, Политика В России, с любовью: чему нас научил чемпионат мира по футболу 13:19, Стиль Простой способ экономии на транспортных раходах для компаний 13:10, РБК и «Шелл» Часть жителей Крыма осталась без света 13:06, Общество Сеул вызвал российского военного атташе из-за пролетов бомбардировщиков 12:44, Политика Дворкович рассказал об открытости России во время ЧМ по футболу 12:36, Общество В Совфеде сочли информационной атакой обвинения США в адрес 12 россиян 12:22, Политика «Челси» назвал имя нового главного тренера 12:10, Спорт Что делает Россия, чтобы не проспать цифровую революцию 12:09, Партнерский материал В Кемерово начался снос сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» 12:08, Общество Погибшего в Таиланде дайвера посмертно наградили орденом Белого слона 11:58, Общество Politico сообщило о подготовке импичмента замминистру юстиции США 11:41, Политика Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 11:19, Спецпроект РБК Спорт «Ливерпуль» подписал контракт с лидером сборной Швейцарии на ЧМ-2018 11:18, Спорт Путин поздравил президента Франции с Днем взятия Бастилии 11:08, Политика 15 шляп, панам и кепок для лета в городе 11:00, Спецпроект РБК PINK Отставной генерал-лейтенант украинской армии заявил о проблемах с ПВО 10:49, Политика Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 10:36, РБК и Ингосстрах Голова Зидана и рука Суареса: самые яркие моменты последних ЧМ по футболу 10:30, Фотогалерея  Финский МИД рассказал о деталях проведения саммита Путина и Трампа 10:27, Политика Более 30 пассажиров Ryanair пострадали из-за падения давления в салоне 10:15, Общество Борцовка с сюрпризом: как в Сибири шьют популярную в Европе фетиш-одежду 10:00, Свое дело
Трамп связал вторжение спецслужб России в выборы с президентством Обамы
Политика, 13:39
0
Трамп связал вторжение спецслужб России в выборы с президентством Обамы
Предшественник Трампа был проинформирован о вмешательстве в выборы за два месяца до дня голосования, но ничего не сделал, заявил нынешний глава США. Обвинения по этому делу Вашингтон ранее предъявил 12 сотрудникам спецслужб России
Дональд Трамп (Фото: Mike Segar / Reuters)

Президент США Дональд Трамп связал вмешательство в американские выборы 2016 года с периодом, когда у власти находился его предшественник Барак Обама, а не он сам. Таким образом американский лидер прокомментировал предъявление Минюстом США обвинений по этому делу 12 сотрудникам российских спецслужб.

«Истории о 12 россиянах, которые вы слышали вчера, имели место во время управления Обамы, а не при администрации Трампа», — написал политик на своей странице в Twitter. «Почему они ничего не сделали с этим, особенно если сообщалось, что президент Обама был проинформирован ФБР (о возможном вмешательстве в кампанию. — РБК) в сентябре перед выборами?» — возмутился Трамп.

Дело о вмешательстве в президентские выборы 2016 года, а также о связях сотрудников предвыборного штаба нынешнего главы США с российскими чиновниками и бизнесменами расследуется в Вашингтоне с прошлого года. С мая 2017 года его ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. Президент США в последний раз отзывался об этом производстве как об «американском позоре» и «охоте на ведьм». Российские власти в свою очередь информацию о причастности к вмешательству в выборы США отрицали.

США обвинили 12 сотрудников спецслужб России во вмешательстве в выборы
Политика

Тем не менее в феврале американская прокуратура обвинила во вмешательстве в политические процессы в США, в том числе в президентские выборы, 13 россиян. Среди них был российский ресторатор Евгений Пригожин.​ Также в обвинительном списке надзорного ведомства США фигурировали три российские компании: Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», и принадлежащие Пригожину Concord Management и Concord Catering. «Американцы — очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним», — комментировал эти обвинения сам Пригожин. «Если они хотят видеть дьявола — пусть видят», — отмечал он.

13 июля в этом деле появились новые обвиняемые: американский Минюст объявил, что 12 сотрудников российской разведки подозревают во взломе компьютерных сетей основного соперника Трампа на выборах — кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Однако на данный момент, как уточнили затем в Белом доме, информации о том, повлияли ли их действия на результаты выборов​, пока нет.

В Москве обвинения в отношении сотрудников спецслужб России сочли «информационной атакой». Такую точку зрения в беседе с РБК выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Дональд Трамп , Барак Обама , вмешательство в выборы
Главное
Сеул вызвал российского военного атташе из-за пролетов бомбардировщиков Политика
Материалы по теме
В Совфеде сочли информационной атакой обвинения США в адрес 12 россиян Политика
Белый дом прокомментировал обвинения в адрес сотрудников спецслужб России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter