Белый дом прокомментировал обвинения в адрес сотрудников спецслужб России

В Белом доме заявили, что хакерская атака, которую, по информации Минюста США, совершили 12 сотрудников ГРУ, не повлияла на подсчет голосов в ходе президентских выборов. Об этом заявила заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, передает CNN.

По ее словам, на данный момент нет свидетельств того, что преступления совершил гражданин США. «Нет никаких утверждений о том, что заговор повлиял на количество голосов или изменил результаты выборов», — сказала Уолтерс. Она отметила, что об этом в Вашингтоне говорили и ранее.