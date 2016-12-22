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Белый дом прокомментировал обвинения в адрес сотрудников спецслужб России
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Белый дом прокомментировал обвинения в адрес сотрудников спецслужб России
Политика, 01:27
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Белый дом прокомментировал обвинения в адрес сотрудников спецслужб России

В Белом доме заявили, что хакерская атака, которую, по информации Минюста США, совершили 12 сотрудников ГРУ, не повлияла на подсчет голосов в ходе президентских выборов. Об этом заявила заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, передает CNN.

По ее словам, на данный момент нет свидетельств того, что преступления совершил гражданин США. «Нет никаких утверждений о том, что заговор повлиял на количество голосов или изменил результаты выборов», — сказала Уолтерс. Она отметила, что об этом в Вашингтоне говорили и ранее.

США обвинили 12 сотрудников спецслужб России во вмешательстве в выборы
Политика


В пятницу, 13 июля, первый заместитель министра юстиции Род Розенстайн заявил, что 12 сотрудникам российских спецслужб были предъявлены обвинения во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. По его словам, речь идет о сотрудниках главного управления генштаба России. Их обвиняют в краже имен и паролей волонтеров предвыборной компании Клинтон и данные главы предвыборного штаба Джона Подесты. В Минюсте отметили, что сотрудники российских спецслужб также взломали компьютерную сеть национального комитета Демократической партии. Американское Министерство юстиции утверждает, что эти действия были совершены в марте 2016 года.

Минюст обвинил 12 сотрудников спецслужб России в заговоре, который имел цель совершить преступление против США и кражу личных данных. Кроме того, в американском ведомстве полагают, что они также принимали участие в отмывании денег. Обвинения в адрес сотрудников ГРУ были сделаны за три дня до встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, который состоится 16 июля в Хельсинки.

В МИД России назвали обвинения Министерства юстиции США вбросом, цель которого — «испортить атмосферу» перед саммитом двух президентом. В Москве заметили, что в Вашингтоне пытаются «изо всех» сил оживить «утку» о том, что России вмешалась в выборный процесс США. Российские власти подобные обвинения опровергают.

Теги: хакер , Белый дом , Выборы
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