Матвиенко допустила появление экс-главы МЧС Пучкова в Совфеде

Бывший глава МЧС Владимир Пучков может стать сенатором от Приморья, заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Что касается Пучкова, то предполагается, что он пойдет в тройке [кандидатов] от губернатора, и в случае его победы на выборах станет сенатором от Приморского края», — сказала она, подчеркнув, что решение о кандидатуре сенатора — прерогатива губернатора.

26 июня два источника РБК в верхней палате сообщили, что Пучков может стать членом Совета Федерации. Также данную информацию подтвердил собеседник, близкий к МЧС. Экс-министра может выдвинуть врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, он займет место сенатора Светланы Горячевой.

Пучков возглавил МЧС в 2012 году, однако в новый состав правительства он не вошел.