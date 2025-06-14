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Операция Израиля против Ирана ,  
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Азербайджан исключил удары со своей территории по «дружественному Ирану»

Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Территория Азербайджана никогда не будет использована против третьих стран, включая Иран, заявил глава азербайджанского МИДа. Он также призвал к урегулированию: с 13 июня Израиль и Иран продолжают атаковать друг друга
Джейхун Байрамов
Джейхун Байрамов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Азербайджан не позволит использовать свою территорию силам какой-либо другой страны против третьей, в том числе против «соседнего и дружественного Ирана». Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил иранскому коллеге Аббасу Аракчи во время телефонных переговоров.

По информации МИД Азербайджана, Аракчи рассказал Байрамову о последствиях израильских атак и ответных мерах Тегерана. Байрамов выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью начальника Генштаба, ряда официальных и гражданских лиц, но подчеркнул, что ситуация вокруг ядерных объектов вызывает беспокойство.

Байрамов также сообщил Аракчи, что поскольку небо над Ираном закрыто, то созданы условия, чтобы граждане различных стран и Ирана могли покинуть страну через сухопутную границу с Азербайджаном. «Отмечено, что важно решать проблемы только путем диалога и дипломатическими средствами, в соответствии с нормами и принципами международного права», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Израиль в ночь на 13 июня атаковал ключевые объекты ядерной программы Ирана. В ответ исламская республика выпустила сотни баллистических ракет по израильской территории. От обеих сторон поступает информация о десятках погибших и раненых.

Целью своей операции, получившей название «Восстающий лев», Израиль назвал уничтожение ядерного потенциала Ирана. Израильская сторона утверждает, что Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. Иран отрицал, что у него есть планы по созданию ядерной бомбы.

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