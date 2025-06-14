Азербайджан исключил удары со своей территории по «дружественному Ирану»
Азербайджан не позволит использовать свою территорию силам какой-либо другой страны против третьей, в том числе против «соседнего и дружественного Ирана». Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил иранскому коллеге Аббасу Аракчи во время телефонных переговоров.
По информации МИД Азербайджана, Аракчи рассказал Байрамову о последствиях израильских атак и ответных мерах Тегерана. Байрамов выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью начальника Генштаба, ряда официальных и гражданских лиц, но подчеркнул, что ситуация вокруг ядерных объектов вызывает беспокойство.
Байрамов также сообщил Аракчи, что поскольку небо над Ираном закрыто, то созданы условия, чтобы граждане различных стран и Ирана могли покинуть страну через сухопутную границу с Азербайджаном. «Отмечено, что важно решать проблемы только путем диалога и дипломатическими средствами, в соответствии с нормами и принципами международного права», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Израиль в ночь на 13 июня атаковал ключевые объекты ядерной программы Ирана. В ответ исламская республика выпустила сотни баллистических ракет по израильской территории. От обеих сторон поступает информация о десятках погибших и раненых.
Целью своей операции, получившей название «Восстающий лев», Израиль назвал уничтожение ядерного потенциала Ирана. Израильская сторона утверждает, что Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. Иран отрицал, что у него есть планы по созданию ядерной бомбы.
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