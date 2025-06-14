Украина получила еще 1200 тел погибших военных
Украина в рамках стамбульских договоренностей получила еще 1200 тел погибших бойцов, сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел», — сказано в публикации.
Источник в переговорной группе подтвердил РБК, что Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ, и добавил, что Киев не передал ни одного. Также, по его словам, сегодня проходит паритетный обмен пленными.
«В рамках стамбульских переговоров — сегодня третий этап передачи тел», — сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Россия по итогам переговоров 2 июня в Стамбуле обещала передать Украине 6 тыс. тел погибших военных, сообщал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. Состоялись два раунда передач: 11 июня Украина получила 1212 тел (России передали 27), 13 июня — 1,2 тыс.
Также стороны провели три раунда обмена военнопленными — 9, 10 и 12 июня. Во всех случаях число переданных человек не уточнялось. В ходе встречи в Стамбуле Россия и Украина договорились обменять тяжелобольных и тяжелораненых, а также военных младше 25 лет в формате «всех на всех». Мединский говорил, что каждая сторона передаст не менее тысячи пленных.
Помощник президента также объявил о старте «срочных санитарных» обменов тяжелоранеными пленными с линии фронта с 12 июня. Однако в этот день российское Минобороны заявило, что Киев не готов проводить обмен в ежедневном режиме.
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