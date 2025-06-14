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Военная операция на Украине ,  
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Украина получила еще 1200 тел погибших военных

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Военная операция на Украине
Украина получила еще 1,2 тыс. тел погибших военных. По словам источника РБК, Киев не передал Москве тел. Кроме того, добавил он, сегодня проходит паритетный обмен пленными
Фото: koordshtab.gov.ua
Фото: koordshtab.gov.ua

Украина в рамках стамбульских договоренностей получила еще 1200 тел погибших бойцов, сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел», — сказано в публикации.

Источник в переговорной группе подтвердил РБК, что Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ, и добавил, что Киев не передал ни одного. Также, по его словам, сегодня проходит паритетный обмен пленными.

«В рамках стамбульских переговоров — сегодня третий этап передачи тел», — сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Россия по итогам переговоров 2 июня в Стамбуле обещала передать Украине 6 тыс. тел погибших военных, сообщал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. Состоялись два раунда передач: 11 июня Украина получила 1212 тел (России передали 27), 13 июня — 1,2 тыс.

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Владимир Мединский

Также стороны провели три раунда обмена военнопленными — 9, 10 и 12 июня. Во всех случаях число переданных человек не уточнялось. В ходе встречи в Стамбуле Россия и Украина договорились обменять тяжелобольных и тяжелораненых, а также военных младше 25 лет в формате «всех на всех». Мединский говорил, что каждая сторона передаст не менее тысячи пленных.

Помощник президента также объявил о старте «срочных санитарных» обменов тяжелоранеными пленными с линии фронта с 12 июня. Однако в этот день российское Минобороны заявило, что Киев не готов проводить обмен в ежедневном режиме.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
обмен военнопленных Шамсаил Саралиев тела погибших
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