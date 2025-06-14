В Италии рассказали, из-за каких разведданных Израиль атаковал Иран

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни привел информацию разведки Израиля о том, что Иран был готов за полгода получить десять ядерных бомб. Иран опровергает планы по созданию ядерного оружия

Антонио Таяни (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Израиль решил атаковать Иран после получения развединформации, согласно которой Тегеран через полгода владел бы десятком атомных бомб, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. Об этом он сообщил, выступая на совместном заседании комиссий по иностранным делам обеих палат парламента.

«По данным израильской разведки, менее чем через шесть месяцев Иран может иметь десять атомных бомб и более 2 тыс. ракет для их запуска в сторону Израиля и за его пределы», — сказал Таяни (цитата по Rai News).

По словам итальянского министра, «ситуация сложилась тревожная», что подтверждается последним докладом Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) о нарушениях Тегераном своих обязательств по обогащению урана. По данным МАГАТЭ, Иран накапливает запасы урана с обогащением 60% (для создания ядерного орудия необходимо обогащение до 90%). По последним оценкам организации, запасов обогащенного урана достаточно для создания шести атомных бомб.

Вместе с тем Таяни выразил надежду, что конфликты на всем Ближнем Востоке удастся урегулировать дипломатическим путем. «Итальянское правительство выступает за деэскалацию. Сейчас как никогда нужно сохранять диалог. Италия полностью поддерживает переговоры США и Ирана по ядерной программе Тегерана», — сказал он (цитата по Corriere della Sera).

С апреля США и Иран провели пять раундов переговоров о возможной сделке, в рамках которой Иран ограничит свою ядерную программу. Американский президент Дональд Трамп заявил, что массированный удар Израиля, вероятно, повысил шансы на заключение ядерного соглашения между США и Ираном. По данным Axios, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф готов встретиться с иранской делегацией в Омане 15 июня, как планировалось до удара, — или позднее.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана и атаковал иранские ядерные и военные объекты. В результате ударов погибли несколько руководителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранские физики-ядерщики. Вечером того же дня Иран объявил о начале ответной операции против Израиля — «Истинное обещание-3». Иранские военные атаковали израильскую территорию ракетами и беспилотниками.

Решение о начале операции израильские власти объяснили тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. Иран официально опровергает намерение получить ядерное оружие.