Иран заявил, что пока не принял решение о продолжении переговоров с США

Иран еще не принял решения по поводу переговоров с США о ядерной сделке 15 июня, сообщил МИД. Там отметили, что США сделали переговоры «бессмысленными», поскольку поддержали атаку Израиля 13 июня

Эсмаил Багаи (Фото: Zuma / ТАСС)

Иран пока не принял решения по поводу нового раунда переговоров о ядерной сделке с США, который запланирован на 15 июня, заявил представитель иранского МИДа Исмаил Багаи в интервью IRIB.

Он подчеркнул, что Тегеран считает Вашингтон причастным к израильским атакам, начатым в ночь на 13 июня, поскольку, по версии Ирана, Израиль не смог бы совершить «такую авантюрную агрессию и такое подстрекательство к войне в регионе без сотрудничества, координации или, по крайней мере, сознательного зеленого света со стороны Соединенных Штатов».

«Другая сторона сделала то, что практически сделало переговоры и диалог бессмысленными. Вы не можете одновременно заявлять о необходимости переговоров и диалога для достижения взаимопонимания по какому-либо вопросу, при этом разделяя работу и позволяя расистскому режиму посягать на территориальную целостность страны», — сказал Багаи (цитата по IRNA).

«До сих пор неясно, какое решение мы примем в связи с этим в воскресенье», — добавил он.

Два израильских чиновника до этого заявили Axios, что Израиль «получил зеленый свет» от США на удары по Ирану.

С апреля США и Иран провели пять раундов переговоров о возможной сделке, в рамках которой Иран ограничит свою ядерную программу.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Восстающий лев» и атаковал иранские военные и ядерные объекты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил удары возможностями Ирана по созданию ядерной бомбы. Он заявил, что операция продлится «столько, сколько потребуется» для отражения угрозы.

Повреждения получил ключевой объект ядерной программы Ирана в Натанзе, погибли высокопоставленные иранские военные и физики-ядерщики. Как заявила корреспондент CNN Дана Баш, президент США Дональд Трамп в разговоре с ней сказал, что участвовавшие в переговорах о ядерной сделке со стороны Ирана люди погибли.

Сам Трамп отметил, что 13 июня вышел двухмесячный срок, который он дал Ирану на то, чтобы заключить новую ядерную сделку. По мнению президента США, теперь Тегеран может начать «серьезные переговоры».

Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3». В ночь на 14 июня Тегеран провел несколько волн атак ракетами и беспилотниками. Зафиксировано прямое ракетное попадание в центре Израиля, погибли четыре человека, около 70 пострадали. Иран сообщал об ударах по штабу Минобороны Израиля в Тель-Авиве и по военным базам.

Израиль этой ночью продолжил атаки на Иран. Израильские ВВС атаковали оборонительные сооружения в районе Тегерана в более чем 1,5 тыс. км от Израиля, чтобы ослабить иранскую противовоздушную оборону. Всего в Иране за время атак погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

В защите Израиля принимали участие в том числе США. Иранский чиновник сообщил CNN, что Тегеран атакует ближневосточные базы любой страны, которая будет защищать Израиль. Fars пишет, что Иран нанесет удар по американским базам на Ближнем Востоке. США за несколько дней до эскалации начали эвакуацию части войск и дипломатов с Ближнего Востока.