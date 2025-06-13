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Операция Израиля против Ирана ,  
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Трамп увидел возможность серьезного разговора после ударов по Ирану

Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Израильские удары повысили шансы США на заключение ядерной сделки с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп, передает корреспондент Axios.

«Может быть, теперь они [Иран] будут вести серьезные переговоры», — ответил Трамп на вопрос, ставит ли удар Израиля под угрозу ядерную дипломатию США.

Он отметил, что 13 июня вышел двухмесячный срок, который Трамп дал Ирану, чтобы заключить новую ядерную сделку. Теперь, после атаки Израиля, у Ирана появился стимул заключить сделку, признался Трамп.

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Политика
Дональд Трамп

Американский президент также сказал, что Израиль использовал «отличное американское оборудование» во время атаки. Трамп отказался сообщить подробности разговора и не захотел комментировать, просил ли Нетаньяху США напрямую присоединиться к операции. У Ирана, вероятно, появился второй шанс, чтобы заключить ядерную сделку, предположил Трамп.

Нетаньяху заявил в пятницу, что он и его главный советник Рон Дермер провели множество телефонных звонков и встреч с Трампом и его командой в преддверии удара, пытаясь получить хотя бы молчаливое одобрение. Премьер сказал, что Трамп знал заранее о плане Израиля ударить по Ирану.

Израиль атаковал Иран ночью 13 июня, назвав удар упреждающим. По данным ЦАХАЛ, у Тегерана появилось достаточное количество обогащенного урана, чтобы за несколько дней создать бомбы, поэтому возникла необходимость предотвратить угрозу.

Говоря о целях военной операции, Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит боевые действия, пока не ослабит военный потенциал Ирана. МИД России осудил удар Израиля.

Иран в последний год критически приблизился к созданию ядерного оружия. По данным Международного агентства по атомной энергии, запасов обогащенного до 60% урана у этой страны хватит на шесть ядерных бомб, если обогатить уран до содержания 90% изотопа-235. Иран отрицает обвинения в стремлении создать ядерное оружие.

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Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп Иран ядерная сделка Израиль
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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