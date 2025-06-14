CNN сообщил о гибели всех участников переговоров с США от Ирана
Люди, участвовавшие в переговорах с США по ядерной сделке со стороны Ирана, были убиты в результате израильской операции. Об этом сообщила корреспондент CNN Дана Баш со ссылкой на президента США Дональда Трампа.
Журналистка рассказала, что говорила по телефону с президентом США Дональду Трампу, и поинтересовалась его мнением относительно ударов Израиля по Ирану.
Даш сообщила, что Трамп заявил ей, что люди, с которыми «он имел дело, мертвы». Республиканец назвал их «сторонниками жесткой линии».
Журналистка попросила президента США уточнить, были ли переговорщики убиты в результате действий Израиля. «И он сказал очень саркастически: они не умерли от гриппа, они не умерли от коронавируса».
Трамп оценил действия Израиля как «очень успешные». По словам журналистки, он также поддержал меры, принятые израильским правительством.
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