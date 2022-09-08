Bloomberg сообщил о передаче Украине снарядов Excalibur
США передали Украине высокоточные управляемые снаряды Excalibur, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы.
Как отмечает Bloomberg, документы являются первым подтверждением поставок данных снарядов, официальные лица ранее не комментировали отправку Excalibur.
Пентагон потратит на поставку Украине снарядов Excalibur $92 млн. Использовать их можно с помощью 155-мм гаубиц. Радиус Excalibur составляет 40,5 км, разработчики заверяют, что отклонение от цели не превышает 2 м.
О планах поставить Украине Excalibur в конце августа писало издание Politico со ссылкой на источник. Собеседник издания говорил, что в ближайший пакет военной помощи они не войдут.
Больше шести месяцев назад — в ночь на 24 февраля — президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ее целями он назвал защиту населения Донбасса, демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. На Украине объявлена мобилизация, введено военное положение, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России.
Москва неоднократно критиковала Запад за поставки оружия Украине. Президент Путин выражал уверенность, что это не повлияет на достижение целей военной операции.