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Лукашенко заявил о больших предпосылках к завершению конфликта на Украине

Лукашенко заявил о больших предпосылках к окончанию военных действий на Украине
Президент Белоруссии Лукашенко считает, что есть предпосылки для окончания боевых действий на Украине. По его словам, западные политики боятся применения ядерного оружия в зоне конфликта
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Существуют большие предпосылки для завершения военного конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1».

«Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки, — заявил он.

Глава государства напомнил, что у Белоруссии с Польшей, Латвией, Литвой граница 2,5 тыс. км, которую необходимо закрыть, так как, по его словам, сегодня никто не может гарантировать, что у Минска нет оттуда угрозы.

«Дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно», — заверил он.

Говоря о роли Белоруссии в конфликте на Украине Лукашенко заявил, что белорусы не позволят стрелять в спину россиянам. Он обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин никогда не просил Минск присоединиться к боевым действиям, так как это было бы «намного хуже».

Лукашенко добавил, что Запад, несмотря на свои шаги, «жутко боится новой масштабной войны».

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Накануне президент Белоруссии заверил, что если в случае агрессии против страны ему придется решить применить ядерное оружие, то он сделает это без колебаний.

Он также исключил, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии связано с будущим саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля и является попыткой ядерного шантажа. По словам Лукашенко, Россия ни к чему подобному не стремится, а размещение в республике ядерного оружия было его просьбой.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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