Борисов назвал «не очень хорошим» состояние космической отрасли

Юрий Борисов (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Российская ракетно-космическая отрасль находится сейчас в «не очень хорошем» кадровом и финансовом состоянии. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

«Отрасль находится, скажу прямо, в не очень хорошем состоянии финансовом и кадровом», — заявил Борисов.

По словам Борисова, космическая отрасль «стареет» и нуждается в талантливой молодежи. Для этой цели «Роскосмос» планирует открыть около пяти инновационных проектов с привлечением молодых кадров. Один из них связан с созданием многоспутниковой группировки.

Летом прошлого года, после назначения на должность главы госкорпорации, Борисов рассказал об отставании России в производстве спутников. По его словам, США, Китай и Европа обогнали российскую космическую индустрию. Для производства спутников в индустриальном количестве нужна перестройка основных процессов, а делать это придется в условиях санкций, добавил глава «Роскосмоса».