Лукашенко предсказал Зеленскому судьбу Горбачева

Сейчас Зеленский — герой для всего мира, таким когда-то был и Горбачев, и украинского лидера в дальнейшем ждет судьба советского политика, уверен Лукашенко

Владимир Зеленский (Фото: Kyodo / Reuters)

Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1», расшифровка которого опубликована на сайте главы государства.

«Он [Зеленский] — сейчас «герой», шастает по всему миру. Его целуют, обнимают и так далее. Я думал, он умнее. У нас же есть пример Горбачева: целовали — и что получили? Точно так будет у него», — считает Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что у него к Зеленскому нет «озлобленности». По словам Лукашенко, его украинский коллега за прошедшее время «вырос» в своей должности, но все еще «не специалист». «Он не понимает сам, что он творит», — считает белорусский лидер.

Лукашенко сделал также несколько заявлений о военном конфликте на Украине. Он рассказал, что существуют большие предпосылки для его завершения. По его словам, «подавляющее большинство людей [на Украине] хотят прекратить войну».

Президент отметил, что Белоруссия начнет участие в спецоперации, если против нее «будет совершена агрессия», у страны достаточно мощи, чтобы ответить. Но отметил, что попытка нападения на российский самолет А-50 на аэродроме Мачулищи — «это еще не агрессия», а провокация, с такими атаками Минск справляется. Он также пообещал, что не будет спрашивать белорусское общество в случае, если придется начать войну.

По мнению Лукашенко, последние события в Белгородской области России — это тоже не агрессия, а «очень ощутимая и сильная провокация». По его словам, происходящее в Брянске и Белгороде полномасштабной агрессией не является.