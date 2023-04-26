Обвинение запросило 12 лет колонии для экс-главы штаба Навального в Уфе

Экс-главу уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву обвиняют в призывах к экстремизму и участии в экстремистском сообществе. Гособвинение запросило для нее 12 лет колонии и штраф в размере 700 тыс. руб., сообщил ее адвокат

Лилия Чанышева (Фото: advocate_guzatullin / Telegram)

В Кировском районном суде Уфы гособвинитель потребовал 12 лет заключения и штраф в размере 700 тыс. руб. для бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены, Чанышева внесена в реестр террористов и экстремистов), сообщил ее адвокат Рамиль Гизатуллин. Девушку обвиняют в призывах к экстремизму и участии в экстремистском сообществе.

Чанышеву задержали 9 ноября 2021 года, она стала первой задержанной по делу о создании экстремистского сообщества, возбужденному после того, как суд признал экстремистскими и запретил структуры Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов) — его штабы и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом). В конце февраля 2023 года началось рассмотрение дела по существу. 1 марта стало известно, что суд по делу Чанышевой будет проходить в закрытом режиме.

Адвокат Сергей Макаренко сообщил «Коммерсанту», что 26 апреля Чанышева была допрошена в Кировском районном суде, вину в инкриминируемых ей преступлениях она не признала и считает уголовное дело политически мотивированным. «Лилия сообщила о том, что штаб был общественной организацией, которая занималась легальной классической оппозиционной деятельностью: ее волонтеры участвовали в выборах как наблюдатели, занимались антикоррупционными расследованиями, защитой прав общества и отдельных людей и так далее», — пояснил защитник.

По словам Гизатуллина, Чанышева отказалась отвечать на вопросы двух прокуроров в знак протеста против, как она выразилась, незаконного преследования.

Она обвиняется в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК). По совокупности сроков Чанышевой может грозить до 18 лет.

Чанышева родилась в Уфе в 1982 году. Окончила Финансовый университет при правительстве Российской Федерации в 2005 году по программе «Государственные и муниципальные финансы», затем работала в консалтинге и была наблюдателем на выборах.

В 2013 году начала работать волонтером на кампании кандидата в мэры столицы Навального, тогда же вступила в созданную им «Партию прогресса». В 2017 году возглавила штаб Навального в Уфе.