Правительство предложило ограничить ввоз иностранных семян

Абрамченко сообщила, что правительство прорабатывает возможность введения квот на ввоз иностранных семян в Россию. По ее словам, пока в стране сохраняются сложности с семенами картофеля, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника

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Вопрос введения квот на импорт иностранных семян в Россию прорабатывается в правительстве, решение по нему может быть принято уже скоро, заявила в интервью «РИА Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Что касается квотирования ввоза иностранных семян — эта идея в проработке, такие решения, скорее всего, скоро на площадке правительства мы увидим», — сказала она.

По ее словам, российские власти уже встречались с Ассоциацией европейского бизнеса по этому вопросу. «Коллеги переживали по поводу возможности закрытия российского рынка, мы объяснили правила игры <…> Переговоры не привели к тому, что иностранцы отказались работать в России. Без семян мы не останемся», — подчеркнула Абрамченко.

Вице-премьер добавила, что пока в России сохраняются сложности с семенами картофеля, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника — эти культуры наиболее зависимы от импорта, однако и по ним к 2030 году должен быть достигнут уровень самообеспеченности в 75%.

Согласно утвержденным в Доктрине продбезопасности показателям, доля отечественных семян на внутреннем рынке должна быть не менее 75% — этот показатель пока не достигнут, отмечал в январе 2023 года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Сейчас уровень самообеспеченности семенами основных сельхозкультур, по данным министерства, составляет 60,3%. Российский АПК «очень уязвим» в ситуации, когда рынок открыт для иностранной селекции, при этом в страну завозятся «готовые формы, а родительские формы нам никто не дает», указывал министр.

О том, что Минсельхоз готовит предложения по квотированию импорта семян, стало известно в августе 2022 года. Необходимость введения такой меры замминистра сельского хозяйства Оксана Лут тогда объясняла продовольственной безопасностью страны: «Мы все время жили на иностранных семенах. Даже те поставщики, которые говорили нам, что не уйдут никогда, они получат какое-то распоряжение от недружественных стран, а 90% семян — это недружественные страны. Поэтому, учитывая, что это элемент продовольственной безопасности, мы не можем себе этого позволить и будем переходить к системе квотирования поставок импортных семян, постепенно снижая квоты и понимая, что мы себя закрываем по семенам».

В отличие от многих западных компаний, ограничивших операции на российском рынке после начала специальной военной операции на Украине, крупнейшие иностранные поставщики семян продолжили работу в России. Тем не менее, в начале февраля 2023 года стало известно, что крупные зарубежные производители семян — Syngenta, Bayer, Nuseed — уведомили российских клиентов о приостановке приема заявок на покупку гибридов подсолнечника и пересмотре цен. Меры производители объяснили ограничениями на импорт семян со стороны Россельхознадзора.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в феврале говорил РБК, что перед ограничением импорта, нужно сначала произвести аналогичные отечественные семена в России. «Иначе мы просто снижаем уровень конкуренции, что приведет к подорожанию отечественных сортовых семян, которые не покупают по причине их экономической неэффективности», — отмечал он. По его оценке, по зерновым и масличным Россия зависит в первую очередь от поставок семян подсолнечника — доля импорта достигает 70%, а также семян рапса и кукурузы (по обеим культурам доля импорта составляет около 60%).