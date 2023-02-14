Власти обсудят ограничения на ввоз части семян из недружественных стран

В 2024 году Россия может ограничить ввоз из недружественных стран семян картофеля, пшеницы, сахарной свеклы и других сельхозкультур. В Минсельхозе объясняют это интересами продбезопасности, но аграрии опасаются снижения урожаев

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минсельхоз вынесет на подкомиссию по таможенно-тарифному регулированию вопрос о введении квот на ввоз семян картофеля, сахарной свеклы и ряда других сельхозкультур из недружественных стран. Об этом сообщила на состоявшемся 14 февраля заседании оперативного штаба Минсельхоза первый заместитель министра Оксана Лут, рассказал РБК один из участников совещания. То, что вопрос о квотах на импортные семена обсуждался на заседании в Минсельхозе, подтвердили РБК в одном из участвовавших в нем отраслевых союзов.

В Минсельхозе подтвердили, что министерство 17 февраля планирует вынести на подкомиссию по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию вопрос о регулировании ввоза в 2024 году семян отдельных видов сельскохозяйственных культур из недружественных стран.

Ограничения на ввоз семян из ряда стран Минсельхоз предлагает ввести с 1 января по 31 декабря 2024 года. Количественные ограничения коснутся семян следующих культур: картофель, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, соевые бобы, рапс, подсолнечник и сахарная свекла, уточнили РБК в министерстве. Объем квот, по словам участника совещания, пока не определен. Ограничения не будут распространяться на товары, которые поступают на российский рынок из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). В самом Минсельхозе отметили, что планируют гибко регулировать объемы ввозимых семян и поэтапно уменьшать объемы квот.

Зачем нужны квоты

Квотирование импорта позволит ускорить импортозамещение в основополагающем сегменте сельского хозяйства и повысить уровень продовольственной безопасности России, уверены в Минсельхозе. «В условиях ограничений импорта, которые со стороны недружественных государств вводятся в отношении России по многим видам продукции, стимулирование отечественного семеноводства является ключевым фактором обеспечения продовольственной безопасности», — заявили РБК в министерстве.

Согласно утвержденным в Доктрине продбезопасности показателям, доля отечественных семян на внутреннем рынке должна быть не менее 75% — этот показатель пока не достигнут, отмечал в январе 2023 года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Сейчас уровень самообеспеченности семенами основных сельхозкультур, по данным министерства, составляет 60,3%. Российский АПК «очень уязвим» в ситуации, когда рынок открыт для иностранной селекции, и в страну завозятся «готовые формы, а родительские формы нам никто не дает», указывал министр.

О том, что Минсельхоз готовит предложения по квотированию импорта семян, стало известно в августе 2022 года. Необходимость введения такой меры Лут тогда объясняла продовольственной безопасностью страны: «Мы все время жили на иностранных семенах. Даже те поставщики, которые говорили нам, что не уйдут никогда, они получат какое-то распоряжение от недружественных стран, а 90% семян — это недружественные страны. Поэтому, учитывая, что это элемент продовольственной безопасности, мы не можем себе этого позволить, поэтому будем переходить к системе квотирования поставок импортных семян, постепенно снижая квоты и понимая, что мы себя закрываем по семенам». В наибольшей степени Россия зависит от импорта семян сахарной свеклы, картофеля, кукурузы и подсолнечника, отмечала тогда Лут, добавляя, что количество отечественных селекционеров небольшое, а «мотивации заниматься этим даже у начинающих нет».

В отличие от многих западных компаний, ограничивших операции на российском рынке после начала специальной военной операции на Украине, крупнейшие иностранные поставщики семян продолжили работу в России. Но в начале февраля 2023 года стало известно, что крупные зарубежные производители этих товаров — Syngenta, Bayer, Nuseed — уведомили российских клиентов о приостановке приема заявок на покупку гибридов подсолнечника и пересмотре цен. Меры производители объяснили ограничениями на импорт семян со стороны Россельхознадзора, но в Минсельхозе указывали, что работа с иностранными компаниями не прекращалась, а точечные ограничения касались поставок с отдельных производств, где была обнаружена продукция, зараженная одним из опасных заболеваний подсолнечника.

Что говорят аграрии

Российский зерновой союз не поддерживает введение квот на импорт семян, поскольку это может привести к снижению урожайности, заявил РБК президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Для того, чтобы ограничивать импорт, нужно сначала произвести аналогичные отечественные семена, иначе мы просто снижаем уровень конкуренции, что приведет к подорожанию отечественных сортовых семян, которые не покупают по причине их экономической неэффективности», — отмечает эксперт. По зерновым и масличным Россия зависит, в первую очередь, от поставок семян подсолнечника — доля импорта, по оценке Злочевского, достигает 70%, а также рапса и кукурузы (по обоим культурам доля импорта составляет около 60%). «Это не значит, что мы не может сеять наши отечественные сортовые семена, но они проигрывают конкуренцию гибридам — урожайность у них лучше, а поставки, как правило, сопровождаются технологическими консультациями и комплексом защиты для этих семян». В таких традиционных культурах, как пшеница и ячмень, российские аграрии могут обойтись без импортных семян, но для производства в России некоторых гибридов, например, ржи, необходимы прародители, которые завозятся из-за рубежа.

Доля иностранных семян подсолнечника у российских аграриев действительно высокая — более 50%, и значительная часть поставок приходится на недружественные страны, отмечает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Но подход Минсельхоза по вопросу регулирования импорта семян собеседник РБК считает разумным: «Какая-то квота должна быть, потому что вопрос стимулирования селекции отечественных семян и локализации в России производств иностранных селекционеров никто не отменял. Мы надеемся, что будет применен взвешенный подход, который позволит простимулировать отечественную селекцию и семеноводство, а, с другой стороны, сохранить наши возможности по производству товарной продукции», — отметил эксперт.

Потребность производителей в семенах картофеля составляет около 800 тыс. т в год — из них Россия в последнее время завозила из других стран в среднем 10 тыс. т, отмечает руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. «Мы сажаем в основном российские семена картофеля, но разной селекции: элитный материал, который размножается и служит основой для дальнейших урожаев, мы частично завозим», — поясняет эксперт. Отечественные селекционеры создают новые сорта, и Картофельный союз проводит работу, чтобы популяризировать их среди участников рынка, но на их развитие требуется время. Пока отечественной селекции еще нет в том количестве, которое позволит полностью заменить импорт, к примеру, из Германии, и ее аналогов нет в дружественных странах, указывает эксперт. В частности, пока нет отечественных сортов, которые подходит для переработки и производства картофеля фри и чипсов, добавляет руководитель аппарата Картофельного союза.

«Минсельхоз демонстрирует твердость своей позиции в вопросе импортозамещения семян. Думаю, недавняя выходка нескольких иностранных поставщиков, попытавшихся шантажировать российских аграриев, только укрепила регулятора в необходимости решительных действий», — заявил РБК Предправления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. То, что вопрос по квотам на импорт семян решается заранее, позволит сельхозпроизводителям подготовиться к переходу на отечественные семена и адаптировать свои агроприемы и технологии, добавляет Зернин.