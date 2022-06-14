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Военная операция на Украине ,  
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Помощник Путина исключил возможность встречи с Зеленским «впустую»

Встреча президентов требует очень-очень тщательной подготовки, заявил Юрий Ушаков. Зеленский считает, что говорить о прекращении боевых действий можно только с Путиным, Москва настаивает на возобновлении переговоров делегаций
Владимир Зеленский и Владимир Путин (слева направо) во время встречи в 2019 году
Владимир Зеленский и Владимир Путин (слева направо) во время встречи в 2019 году (Фото: Ian Langsdon / Reuters)

Россия не отвергает возможности прямых переговоров президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, но к такой встрече нужно подготовиться, заявил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков.

«Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное — очень-очень-очень тщательной подготовки. Без этого, впустую, никто встречаться с Зеленским не будет», — сказал он (цитата по ТАСС).

Украинский президент неоднократно говорил о готовности к переговорам с Путиным. По словам Зеленского, президент России — единственный российский политик, с которым он допускает возможность встречи, и на ней может обсуждаться только один вопрос: прекращение боевых действий на Украине.

Лавров назвал условие для переговоров Путина и Зеленского
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14 июня на пресс-конференции Зеленский заявил, что не имеет большого желания встречаться с российским президентом, но «сегодня только президент Путин решает, остановится ли российская армия или нет». По словам президента Украины, если Россия хочет завершить боевые действия, ее власти должны сесть за стол переговоров с представителями Киева. «Эти переговоры должны быть прямые. Можем говорить с посредниками, можем говорить без посредников. Если Российская Федерация готова закончить войну, выйти из наших территорий, к такому формату я лично готов», — сказал он (цитата по «Украинским новостям»).

Представитель российского президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что встреча Путина с Зеленским гипотетически возможна, и от нее никто не отказывается. Однако к переговорам нужно подготовиться, настаивают в Кремле: необходимо, чтобы делегации двух стран в результате совместной работы сформулировали «не набор идей, а конкретный письменный документ».

Глава российского МИДа Сергей Лавров тоже призывал глава делегацию Украины возобновить переговоры, которые застопорились в апреле.

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По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, США хотят, чтобы ситуация на Украине решилась путем переговоров, но сейчас Вашингтон «не видит, чтобы это [такое желание] исходило от Кремля».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Владимир Путин Юрий Ушаков встреча переговоры

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