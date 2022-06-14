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Война санкций ,  
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Медведев предсказал углубление энергетического кризиса в Европе

Оппоненты России сделают все, чтобы навредить ее топливно-энергетическому комплексу и экономике, однако отказ от российских энергоресурсов усилит кризис в самих западных странах, считает зампред Совбеза
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Энергетический кризис в Европе, возникший на фоне попыток западных стран отказаться от российских энергоресурсов, будет только усугубляться, заявил в Telegram заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Наши оппоненты продолжат делать все, чтобы нанести максимальный ущерб отечественному топливно-энергетическому комплексу, расшатать позиции России в Арктике. Однако одно только намерение западных стран отказаться от наших энергоресурсов уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев. Сегодня они переживают энергетический кризис, масштабы которого будут только увеличиваться», — утверждает политик.

Медведев предупредил о последствиях «100500-х» пакетов санкций ЕС
Политика
Дмитрий Медведев

Медведев считает, что враги России будут «идти до конца», стремясь уничтожить ее экономику: вводить новые санкции «под надуманными предлогами» и исключать страну из различных организаций.

Политик пообещал расширять сотрудничество с дружественными России странами Азии, Африки и Латинской Америки — в частности, определить возможные объемы энергоресурсов, которые Россия могла бы туда поставлять. Также правительство намерено увеличивать потребление российских углеводородов на внутреннем рынке и стимулировать их глубокую переработку.

В начале марта ввести эмбарго на импорт российской нефти решили Соединенные Штаты. Спустя сутки после этого цены на бензин преодолели исторический максимум, превысив отметку $4,17 за галлон. Сейчас цена бензина в стране составляет $5,016, а дизтоплива — $5,775 за галлон, что также является новым рекордом. Вслед за Соединенными Штатами частичное нефтяное эмбарго (на поставки по морю) ввел Евросоюз. Запрет на поставки газа в новый пакет санкций включать не стали.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий «недружественные» государства оплачивать газ в рублях. Компании должны были открыть два счета в Газпромбанке и вносить оплату в валюте, а банк — продавать ее и переводить в рубли. Власти и энергокомпании отдельных стран отказались от этой схемы.

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На фоне новых ограничений цены на газ в Европе стали расти, в том числе и для населения. Например, латвийская газовая компания Latvijas Gaze решила поднять цены на газ для домохозяйств до 90%. В мае цены на газ в Берлине для конечных потребителей подняли на 26%.

Медведев до этого говорил, что от последствий введения «100500-х» пакетов санкций против России страдают в первую очередь европейские граждане и бизнес. Он раскритиковал шестой пакет европейских ограничительных мер, называя его неэффективным и вредным для самого ЕС. О том, что эмбарго на нефтяные поставки ударит по всем, также предупреждали в Кремле.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
энергетический кризис Европа Дмитрий Медведев энергетика

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