Медведев предупредил о последствиях «100500-х» пакетов санкций ЕС

Зампредседателя Совета безопасности считает, что от ограничений страдают в первую очередь европейские граждане и бизнес. Он раскритиковал меры в рамках шестого пакета санкций Брюсселя как неэффективные и пагубные для самого ЕС

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Цель очередного пакета санкций Евросоюза — не Россия, а «пожар мировой революции в экономике», заявил в Telegram зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Можно вводить и «новые, как сейчас любят говорить, 100500-е пакеты санкций», но по экономической ситуации в ЕС уже видно, что «что-то пошло не так», считает политик.

ЕС утвердил шестой пакет санкций против Москвы 3 июня. В него вошел постепенный отказ от поставляемой по морю российской нефти. Медведев раскритиковал поэтапное эмбарго, предположив, что теперь «европейцам придется рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества», как в России. По его прогнозам, в Европе возникнет дефицит, например, дизельного топлива, необходимого для грузовиков и сельскохозяйственной техники. В итоге ЕС будет искать серые схемы, чтобы получать российские нефтепродукты и оплачивать их, «обойдя собственные идиотские санкции», убежден Медведев. Он предупредил о «дубине народной войны», которая «огреет» чиновников этих стран: в Италии уже бастуют дальнобойщики, напомнил замглавы Совбеза.

«Попытались упаковать в пакет и еще одну свинью — запрет на страхование танкеров с российской нефтью, чтобы осложнить поставки в третьи страны, — добавил он. — Европу совершенно не интересует, как эта мера скажется на наших [европейских] партнерах». Медведев отметил, что вопрос страхования можно решить с помощью госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами.

Другая мера в рамках шестого пакета — санкции против Национального расчетного депозитария (НРД) — нанесет «сокрушительный удар» по инвестиционной сфере, пишет политик.

НРД — центральный депозитарий на российском фондовом рынке, он занимается обслуживанием ценных бумаг и оказывает клиринговые услуги. После решения США запретить расчеты по внешнему долгу России Citibank отказался исполнять функции платежного агента по ее долларовым выпускам и Минфин передал их НРД.



После санкций депозитарий заявил о чрезвычайной ситуации и приостановил проведение банковских операций в евро.

«Получится ведь что? России не заплатят, Россия не вернет, хотя все возможности у нас для этого есть, — пишет Медведев. — В итоге никто ничего не получит — ни у нас, ни за рубежом. Инвестиции превратились в пыль».

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ЕС также решил отключить от системы SWIFT Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк. «Банки продолжают нормально работать, внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме», — прокомментировал меру зампред Совета безопасности.

В число других введенных Брюсселем ограничений вошли приостановка вещания трех российских государственных телеканалов («Россия РТР/Planeta RTR», «Россия 24» и «Международный ТВ Центр»), запрет на предоставление России бухгалтерских и консалтинговых услуг и облачных сервисов и новые санкции против физических и юридических лиц.