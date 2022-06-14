Песков счел невозможным «выталкивание» России из международной жизни

Суверенность России не означает изоляцию страны, заверил Песков, указав, что Путин это отдельно отмечает. В Кремле уверены, что «вытолкнуть» Россию из международной жизни невозможно

Дмитрий Песков (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Происходящее в последние месяцы показывает, что Москву невозможно «вытолкнуть» из жизни международного сообщества, заявил ТАСС представитель президента России Дмитрий Песков.

«Выталкивание России из международной жизни — это дело абсолютно бесперспективное и, по сути, невозможное. И то, как развиваются события в последние месяцы, это весьма отчетливо демонстрирует», — сказал он.

Во время подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму президент встречался с учеными, предпринимателями и инженерами, продолжил Песков, велось обсуждение «суверенности» России в промышленной, технологической и производственной сферах. Он подчеркнул: «президент сделал важную оговорку — эта наша суверенность никоим образом не означает изоляцию». Представитель президента заверил, что Москва будет продолжать «различные форматы интеграции» с дружественными странами.

«Будут новые «нейронные сети» и торговли, и производства. Все это будет восстановлено на новой основе в условиях той совершенно беспрецедентной войны, которая была против нас объявлена и начата», — отметил Песков.

Песков ранее говорил, что ряд «враждебных» государств пытаются изолировать Россию в политической, экономической и торговой сферах. Он счел, что «это у них не получается и не получится». «Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну», — пояснял представитель президента.

Путин говорил, что извне осуществляются «грубые, часто топорные, внешние рестрикции», целью которых является изоляция страны. Он заверил, что Москва ответит на это обеспечение большей свободы для бизнеса, «открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов».

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С конца февраля США, Великобритания, Германия, Япония и другие страны ввели несколько пакетов ограничительных мер против России. Они коснулись в том числе финансового сектора, резервов и активов Центробанка России, отраслей экономики, политиков, чиновников, топ-менеджеров компаний и бизнесменов. Десятки западных компаний, среди которых производители оборудования и техники, товаров общего потребления, одежды, косметики и средств личной гигиены, объявили затем о приостановке своей деятельности в России.

Власти России позднее объявили о мерах поддержки экономики, в частности — в отношении моратория на проверки ИП и малого бизнеса до конца года, налоговые льготы и другие преференции для ИТ-компаний.