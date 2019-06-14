Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

После публикаций в СМИ, что британские власти думают переориентировать спецназ на борьбу с «тайными операциями» России в третьих странах, посольство в Лондоне попросило британских официальных лиц прокомментировать эту информацию

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Министерства иностранных дел и обороны Великобритании должны публично прокомментировать сообщения британских СМИ о том, что власти королевства переориентировали спецназ на противодействие тайным спецоперациям России. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Великобритании.

«Насколько можно понять, речь пока идет о проектах, которые будут представлены на утверждение политическому руководству. Хотелось бы надеяться, что ответственные политики не позволят военным и спецслужбам провести в жизнь их опасные замыслы», — сказал он.

Российский дипломат отметил, что такие публикации вызывают беспокойство.

«Если это и в самом деле правда, то подобное решение представляется, во-первых, ошибочным, а во-вторых, сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств», — заключил он.