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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
После публикаций в СМИ, что британские власти думают переориентировать спецназ на борьбу с «тайными операциями» России в третьих странах, посольство в Лондоне попросило британских официальных лиц прокомментировать эту информацию
Фото: Toru Hanai / Reuters

Министерства иностранных дел и обороны Великобритании должны публично прокомментировать сообщения британских СМИ о том, что власти королевства переориентировали спецназ на противодействие тайным спецоперациям России. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Великобритании.

«Насколько можно понять, речь пока идет о проектах, которые будут представлены на утверждение политическому руководству. Хотелось бы надеяться, что ответственные политики не позволят военным и спецслужбам провести в жизнь их опасные замыслы», — сказал он.

Российский дипломат отметил, что такие публикации вызывают беспокойство.

«Если это и в самом деле правда, то подобное решение представляется, во-первых, ошибочным, а во-вторых, сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств», — заключил он.

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Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке. Если, указывает телеканал, план одобрят в руководстве страны, то будет проведена реструктуризация внутренних подразделений спецназа: некоторые из них начнут активнее сотрудничать со службой внешней разведки MI6.

Автор: Анна Трунина
Теги: МИД Великобритании, Минобороны Великобритании, Лондон, российское посольство ..., российские дипломаты
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