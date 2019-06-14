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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Политика ,  
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Джонсон назвал ответ на дело Скрипалей главной своей акцией дипломата
После отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Лондон объявил о высылке российских дипломатов и призвал к аналогичным действиям множество других стран. Десятки западных государств последовали этому призыву
Борис Джонсон (Фото: Zuma / ТАСС)

Бывший глава Министерства иностранных дел Великобритании и фаворит гонки за пост премьер-министра Борис Джонсон заявил в эфире радиостанции Би-би-си, что его главной дипломатической акцией стали меры, принятые после отравления бывшего офицера ГРУ (упразднено, ныне — Главное управление Генштаба. — РБК) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Как министр иностранных дел я организовал крупнейшую дипломатическую акцию вокруг российских разведчиков после отравления в Солсбери», — сказал он (цитата по Reuters).

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В своем недавнем интервью газете The Times Джонсон сообщил, что это была «самая большая дипломатическая акция, которую когда-либо совершала эта страна». Он указал, что Лондон призвал порядка 30 стран мира выслать в общей сложности 153 российских дипломата в знак солидарности с Великобританией в ответ на отравление Скрипалей.

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Высылка солидарности: почему больше сотни дипломатов вернутся в Россию

В результате Лондон выслал 23 российских дипломата. Примеру Великобритании последовали более 20 государств, в том числе США, Канада, Чехия, Швеция, Австралия, Норвегия, Украина. Всего в Москву вернулись более сотни сотрудников российских дипмиссий по всему миру.

Москва все обвинения Лондона неоднократно отвергала.

Политика
Борис Джонсон вышел в лидеры на выборах главы Консервативной партии

Днем ранее депутаты Консервативной партии провели первый раунд выборов нового лидера. Больше всего голосов получил Джонсон. Вторым после него стал министр иностранных дел страны Джереми Хант. Он недавно раскритиковал Джонсона за то, что тот уклоняется от общественных дискуссий и от общения с прессой. После этих слов Джонсон согласился принять участие в теледебатах с другими кандидатами в премьеры. Би-би-си проведет теледебаты 18 июня.

Основным вопросом, который стоит перед Лондоном сейчас, является Brexit. Джонсон заверяет, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз до 31 октября.

«Это должно произойти к 31 октября, и нам нужно идти дальше и делать это. Все, кто говорит, что мы должны отложить <...>, я думаю, они рискуют нанести непоправимый ущерб доверию к политике. Мы должны успеть сделать это», — заметил он в разговоре с Би-би-си.

Автор: Анна Трунина
Теги: Борис Джонсон, Великобритания, Brexit, Лондон, премьер-министр
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