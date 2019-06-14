Джонсон назвал ответ на дело Скрипалей главной своей акцией дипломата

Джонсон назвал ответ на дело Скрипалей главной своей акцией дипломата

После отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Лондон объявил о высылке российских дипломатов и призвал к аналогичным действиям множество других стран. Десятки западных государств последовали этому призыву

Борис Джонсон (Фото: Zuma / ТАСС)

Бывший глава Министерства иностранных дел Великобритании и фаворит гонки за пост премьер-министра Борис Джонсон заявил в эфире радиостанции Би-би-си, что его главной дипломатической акцией стали меры, принятые после отравления бывшего офицера ГРУ (упразднено, ныне — Главное управление Генштаба. — РБК) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Как министр иностранных дел я организовал крупнейшую дипломатическую акцию вокруг российских разведчиков после отравления в Солсбери», — сказал он (цитата по Reuters).

В своем недавнем интервью газете The Times Джонсон сообщил, что это была «самая большая дипломатическая акция, которую когда-либо совершала эта страна». Он указал, что Лондон призвал порядка 30 стран мира выслать в общей сложности 153 российских дипломата в знак солидарности с Великобританией в ответ на отравление Скрипалей.