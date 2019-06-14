СМИ узнали о планах Лондона переориентировать спецназ на борьбу с Россией

Директор спецподразделений Вооруженных сил Великобритании разработал план, предусматривающий, что британский спецназ будет переориентирован на противодействие иностранным государствам, пишет Би-би-си со ссылкой на источники.
Концепция подразумевает изменения в структуре секретных подразделений и в том, какие задачи они выполняют. Войска спецназначения предлагается использовать там, куда открыто ввести обычных военных непросто, например чтобы выявить и раскрыть тайные действия России в Прибалтике или Африке, пишет Би-би-си.
Таким образом, спецназ станет больше взаимодействовать с MI6 и разведслужбами союзников Великобритании.
«Задача по борьбе с терроризмом сокращается, тогда как необходимость противодействовать опасному международному поведению со стороны равных противников возрастает», — заявил один из источников Би-би-си.