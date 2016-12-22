Sky News узнал о новых британских кибервойсках для противодействия России

Создаваемое новое подразделение будет насчитывать до 2000 человек и будет специализироваться на наступательных кибер-операциях

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Великобритания наращивает свои силы для ведения войны в киберпространстве и создает новое подразделение, которое будет насчитывать до 2000 специалистов в этой сфере. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По информации издания, новые кибевойска создаются по инициативе Министерства обороны Великобритании и Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ), который отвечает за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии.

Новые кибервойска создаются на фоне растущей угрозы со стороны России и будут ориентированы на наступательные кибер-операции, отмечает телеканал. В состав подразделения будут входить специалисты GCHQ, военнослужащие и контрактники. Создание новых войск обойдется в £250 млн, рассказал один из источников телеканала. Второй источник предполагает, что сумма будет выше.

В беседе с телеканалом бывший глава Объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что наращивание киберсил имеет первостепенное значение для Великобритании в условиях, когда другие страны, вроде России, уже наступают. «Имея наступательные кибер-технологии в Великобритании, мы уравниваем силы на поле боя и получаем новые средства для сдерживания и наказания государств, которые хотят причинить нам вред», — сказал он.