Глава Тернопольской области: в регионе второй раз за ночь слышны взрывы

В Тернопольской области второй раз за ночь сообщили о взрывах

После трех часов ночи по всей Украине объявили воздушную тревогу. В Тернопольской области были слышны взрывы, ранее там в результате удара были повреждены склады

В Тернопольской области на западе Украины второй раз за ночь прогремели взрывы.

«В Тернопольской области слышны звуки взрывов», — написал в телеграм-канале глава областной администрации Владимир Труш.

В регионе, как и по всей Украине, после трех часов ночи была объявлена воздушная тревога. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram о работе средств ПВО.

ТСН сообщило, что звуки взрывов были слышны и в Сумской области.

Этой же ночью в Тернополе в результате ракетного удара были повреждены складские помещения, которые принадлежат коммерческим и религиозным организациям, сообщал ранее Труш. По его словам, пострадали два человека.

О работе ПВО примерно в то же время сообщила киевская областная администрация. Глава Харьковской области Олег Синегубов заявлял об ударах по территории региона.

В ночь на 13 мая на Украине также были обстрелы. В Хмельницкой области сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры, в результате которого несколько человек пострадали. В Николаеве после ударов произошло возгорание в пятиэтажном доме и на одном из предприятий, также было несколько пострадавших. О работе ПВО сообщали в Киевской и Львовской областях.



Минобороны России заявляло, что не атакует гражданские объекты, удары наносятся по «элементам военной инфраструктуры Украины, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики».